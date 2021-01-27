Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 27 января предупредил, что руководители государственных органов, которые проводят «ненужные собрания», будут увольняться, сообщает корреспондент «Газеты.uz».
«Надо уже прекращать проводить ненужные собрания. Это превращается в конный базар. Некоторые руководители больны этим. Те, кто проводит ненужные совещания,. проводят дольше 40 минут, покинут работу. За исключением совещаний Администрации президента и президента», — заявил глава государства.
«Если вы болеете болезнью проводить совещания, то болейте дома и там проводите совещание», — сказал Шавкат Мирзиёев.
«Если направить 50% времени, которое ушло на собрание, на решение проблем населения, то уже это даст большой результат», — добавил он.
В декабре 2019 года президент принял постановление, которым предусматривалось сокращение количества собраний, проводимых в органах государственной власти.
Alex Shakirov
Тааак йигитла, сегодня у нас собрание на 40 минут! 10 минут перерыв, а потом ещё 10 раз по 40 минут, строго по регламенту!
Husrav Ataxanov
Поддерживаю Президента. Вместо собрании нужно нужными делами заниматься.
Андрей Андреев
Руководители госорганов проводят бесполезные собрания потому что в течении рабочего дня им одиноко и скучно в огромном кабинете они же не работают в производственных цехах, не работают в поле, ничего не производят просто сидят в кресле и думают о кресле.
Sanjar Rajabov
Кстати справедливости ради надо отметить что Мирзиеев еще будучи премьером иницировал как сокращения времени которые тратятся на собрания и ввел за правило сокращение использование бумаги.
Fahriddin Jo'rayev
Довольно таки актуальная тема, не могу не согласиться, надо искоренить эту проблему из нашего общества. Идём в правильном направлении
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Спасибо. Очень нужный наказ для чиновников. А также пусть ПРЕКРАЩАЮТ давать всё ПОДРЯД и все НАГРУЗКИ. Как будто эти сотрудники РОБОТЫ.