Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 27 января предупредил, что руководители государственных органов, которые проводят «ненужные собрания», будут увольняться, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

«Надо уже прекращать проводить ненужные собрания. Это превращается в конный базар. Некоторые руководители больны этим. Те, кто проводит ненужные совещания,. проводят дольше 40 минут, покинут работу. За исключением совещаний Администрации президента и президента», — заявил глава государства.

«Если вы болеете болезнью проводить совещания, то болейте дома и там проводите совещание», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Если направить 50% времени, которое ушло на собрание, на решение проблем населения, то уже это даст большой результат», — добавил он.

В декабре 2019 года президент принял постановление, которым предусматривалось сокращение количества собраний, проводимых в органах государственной власти.