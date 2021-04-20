В Министерстве занятости и трудовых отношений отреагировали на сообщения о видеоселекторном совещании под председательством заместителя премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Шухрата Ганиева, которое прошло 18 апреля (воскресенье) в 18:00.

В ведомстве напомнили, что согласно статье 157 Трудового кодекса, за привлечение сотрудников к работе в нерабочее время или выходной день предусматривается двойная оплата либо равноценный отгул (дополнительный выходной).

Для обеспечения гарантированных прав сотрудников всех структур, участвовавших в том совещании, Государственная инспекция труда направила предупредительные письма в соответствующие хокимияты, министерства и ведомства для оформления необходимых приказов и проведения выплат, говорится в заявлении Минтруда.

Министерство также сообщило, что провело более 300 мониторингов по факту привлечения сотрудников к работе в выходные дни. В ходе изучения в организации и ведомства направлены свыше 150 письменных указаний по предотвращению правонарушений.

18 апреля премьер-министр Абдулла Арипов подверг критике руководителей, которые проводят совещания по несколько часов.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, в госорганах, к сожалению, совещания проводятся в закрытых залах по 2−3 часа. Хотя было установлено ограничение в 45 минут — быстро скажи, что нужно, и иди работать», — отметил глава правительства.

В конце января президент Шавкат Мирзиёев предупреждал, что руководители государственных органов, которые проводят «ненужные собрания», будут увольняться.

«Надо уже прекращать проводить ненужные собрания. Это превращается в конный базар. Некоторые руководители больны этим. Те, кто проводит ненужные совещания,. проводят дольше 40 минут, покинут работу. За исключением совещаний Администрации президента и президента», — заявил глава государства.

О фактах подобных правонарушений можно сообщать по телефонам доверия Минтруда: 71−200−06−00 и 1176, а также направить письмо на сайте www.dmi.mehnat.uz.