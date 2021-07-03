В Зангиатинской специализированной многопрофильной больнице инфекционных заболеваний №1, рассчитанном на 2000 мест, проходят лечение 2550 пациентов. Об этом сообщил заместитель директора медучреждения Олимжон Исхаков в интервью телеканала «Узбекистан 24».





«Увеличилось количество больных коронавирусом, особенно среди беременных женщин и детей. Из-за большого количества пациентов в блоках мы вынуждены помещать детей в палаты для взрослых. Это ситуация показывает, что уже без вакцинации проблему не решить», — сказал он в сюжете телеканала от 2 июля.

По его словам, в последнее время ежедневно поступало до 600 обращений, около 350 из низ были госпитализированы. «Из-за переполненности приём в нашу 1-ю больницу приостановлен вчера вечером», — отметил специалист.

Олимжон Исхаков также сообщил, что сейчас чаще всего встречается дельта-штамм коронавируса (индийский штамм). При этом он заверил, что ситуация находится под контролем, поскольку врачи уже набрались опыта и имеют проверенные протоколы лечения. Кроме того, по его словам, показатель смертности по сравнению с прошлым годом «не такой высокий».





Заведующий приёмно-диагностическим отделением 2-й Зангиатинской больницы Улугбек Исламов сообщил, что ежедневно обращаются около 700 человек, из которых 30% госпитализируются, а остальные получают «ковид-боксы» с необходимыми лекарствами и лечатся в домашних условиях.

«До сих пор у нас было 6 реанимационных отделений, вчера пришлось открыть ещё одно отделение, потому что больных в тяжелом состоянии стало больше. Если анализировать, то все больные, которые лежат в реанимационном отделении 100% не вакцинированные люди. Я рекомендую получают вакцину. При любой вакцинации всегда имеются нежелательные побочные эффекты, но это не означает, что это не нужно делать. Может повышаться температура, потоотделение, могут быть боли, но на следующий день всё это проходит», — рассказал он.

Во 2-й Зангиатинской больнице из 2000 коек остаются свободными 300, но «это дело одного дня», говорится в сюжете телеканала.

В хокимияте Ташкента сообщили, что состояние 2851 пациента оценивается как среднее удовлетворительное, 575 — тяжелое, 268 — крайне тяжелое.

По данным столичной администрации, число звонков в «скорую» (по номеру 103) в Ташкенте составило 4540, то есть за последние 10 дней показатель вырос на 20%.

Представитель хокимията сообщил, что дополнительно к 83 основным пунктам вакцинации в столице открылось ещё 45 пунктов на территории рынков, супермаркетов и других объектов. На сегодняшний день провакцинировано 256 тысяч жителей Ташкента.

Кроме того, 94 тысяч 140 человек получили российскую вакцину «Спутник V». В хокимияте сообщили, что препараты находятся только в центральных поликлиниках, оборудованных специальными холодильниками, поскольку «Спутник V» требует особых условий хранения.

«Сейчас вакцины „Спутник V“ не осталось, но в ближайшее время планируется поставка этой вакцины в Узбекистан», — заявили в хокимияте.

«Газета.uz» сообщала, что в Ташкенте возобновляют работу распределительные центры в спорткомплексах «Ëшлик» и «Универсал», а также в «Узэкспоцентре», предназначенные для пациентов с коронавирусом. Хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев поручил открыть центры до понедельника. Президент впервые за несколько месяцев провёл совещание в дистанционном формате.