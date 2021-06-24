В Узбекистане подтверждено распространение штамма «дельта» коронавируса, который также известен как «индийский» или «B.1.617». Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерстве инновационного развития.

По данным заместителя директора Центра передовых технологий при Мининноваций Алишера Абдуллаева, в стране ранее в дополнение к исходному штамму COVID-19 — «Wuhan-Hu-1», был также выявлен «британский» — «B.1.1.7». Штамм «дельта» в настоящее время считается наиболее быстро распространяемым и опасным.

По данным министерства, штамм «дельта» был зарегистрирован несколько дней назад. Число заболевших этим штаммом COVID-19 растёт, отметили в пресс-службе Мининноваций.

Всемирная организация здравоохранения присвоила новому штамму статус «вызывающего беспокойство на глобальном уровне». Предварительные исследования показали, что он распространяется быстрее других вариантов.

Технический руководитель ВОЗ по COVID Мария Ван Керкхове сообщила, что дельта-штамм распространился в 92 странах. Он составляет не менее 10% всех новых случаев заболевания в Соединенных Штатах и находится на пути к тому, чтобы стать доминирующим вариантом в этой стране.

«Газета.uz» на днях писала, что менее чем за две недели ежедневный прирост выявляемых случаев коронавируса в Узбекистане вырос в более чем в 2 раза — с 199 до 427 случаев в день. В Зангиатинской инфекционной больнице сообщили о росте числа обращений в 2 раза и госпитализаций пациентов в 1,5 раза.

Накануне на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций член штаба по борьбе с коронавирусом Севара Убайдуллаева назвала основные причины увеличения количества случаев COVID-19 в последние недели.

По её словам, люди перестали носить лицевые маски и соблюдать социальную дистанцию, как во время локдаунов в прошлом году, стали менее тщательно мыть и обрабатывать руки и участвуют в массовых мероприятиях.

«Мы стали проводить очень много свадеб, дней рождения и развлекательных мероприятий, где может собираться большое число людей», — сказала она.

Эти мероприятия проводятся с игнорированием установленных ранее требований по количеству участников, заполняемости помещений, проверке температуры тела и так далее.

Отметим, что с конца мая по всему Узбекистану проводятся многодневные молодёжные фестивали, собирающие тысячи людей. Читатели сообщали «Газете.uz», что школьников в некоторых школах Ташкента отправляли на фестиваль группами.