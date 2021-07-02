В Ташкенте вновь открываются распределительные центры для больных коронавирусом, расположенные на базе выставочного комплекса «Узэкспоцентр», а также в спортивных комплексах «Универсал» и «Ëшлик». Об этом поздно вечером 1 июля сообщил хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, передаёт пресс-служба столичной администрации.

Фото: Хокимият Ташкента.

Джахонгир Артыкходжаев посетил спортивно-оздоровительный комплекс «Ëшлик» (находится на балансе Службы госбезопасности), где с 00:00 2 июля откроется распределительный центр для приёма и оказания первой помощи пациентам с подозрением на коронавирус

В центре предусмотрено 504 койко-места, в том числе 60 койко-мест в реанимации.

Хоким также поручил в ночь на 3 июля открыть распределительный центр на базе спортивного комплекса «Универсал» на 770 мест. Здесь до этого гимнастки Узбекистана готовились к Олимпийским играм. Об этом 27 июня сообщала тренер сборной по художественной гимнастике в групповых упражнениях Екатерина Пирожкова.

Джахонгир Артыкходжаев также поручил в понедельник возобновить работу распределительного центра на 700 мест на базе выставочного комплекса «Узэкспоцентр».

В сумме должен быть сформирован резерв мест почти для 2000 пациентов.

Фото: Пресс-служба президента.

В четверг президент Шавкат Мирзиёев провёл совещание, которое впервые за несколько месяцев прошло в дистанционном формате. В этот же день Агентство по противодействию коррупции организовала пресс-конференцию с журналистами через платформу Zoom, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Распределительные центры для пациентов с COVID-19 закрылись в начале декабря. Тогда из-за снижения уровня заболеваемости к привычному режиму работы вернулись Научно-исследовательский институт вирусологии и клиника НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, а также клиническая больница скорой помощи, перинатальный центр и инфекционная больница №3 в Ташкенте.

«Газета.uz» 21 июня писала, что менее чем за две недели ежедневный прирост выявляемых случаев коронавируса в Узбекистане вырос в более чем в 2 раза — с 199 до 427 случаев в день (статистика на 30 июня — 476 случаев). В Зангиатинской инфекционной больнице сообщили о росте числа обращений в 2 раза и госпитализаций пациентов в 1,5 раза.

24 июня в Мининноваций подтвердили, что в Узбекистане выявлен штамм коронавируса «дельта», считающийся наиболее заразным и опасным.

На фоне распространения коронавируса с 28 июня были усилены карантинные ограничения. При этом проведение массовых мероприятий без соблюдения этих ограничений продолжается, а в общественном транспорте соблюдать их просто невозможно.