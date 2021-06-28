В августе в рамках программы COVAX в Узбекистан ожидается поставка одной из вакцин, признанной Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботир Курбонов.

«В августе ожидается завоз одной из таких вакцин, как AstraZeneca (не CoviShield), Pfizer, Moderna или другой вакцины, признанной ВОЗ в рамках программы COVAX», — сказал он.

Узбекистан присоединился к COVAX в августе. Цель программы — равное распределение лицензированной вакцины среди всех её участников. В страну планируется поставить более 2 миллионов доз вакцины AstraZeneca. Первую партию из 660 тысяч доз страна получила в середине марта.

Ранее Узбекистан также получил 240 тысяч доз российского «Спутника V» и 4,5 миллиона китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC2001.

В январе заместитель министра здравоохранения — начальник Службы санэпидблагополучия Баходир Юсупалиев сообщал, что в Узбекистан ожидается поставка 100 тысяч доз вакцины Pfizer.