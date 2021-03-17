Узбекистан получил первую партию вакцины от коронавируса в рамках глобальной программы COVAX — 660 тысяч доз препарата AstraZeneca (Covishield). Гуманитарный груз прибыл в Ташкент из Индии в ночь на 17 марта, а днём состоялась церемония его передачи, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Прибытие вакцины. Фото: ЮНИСЕФ.

Всего Узбекистану в рамках COVAX выделено 2,256 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Ожидается, что вторая часть будет доставлена в мае, сообщила глава представительства Всемирной организации здравоохранения Лианн Куппенс.





Баходир Юсупалиев показывает коробки с вакциной.

Массовая вакцинация AstraZeneca начнётся после Навруза — с 23−24 марта, сообщил начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев.

«ВОЗ внесла вакцину AstraZeneca/Oxford в список для использования в чрезвычайных ситуациях, что позволило распространять её на глобальном уровне посредством СОVАХ. Узбекистан является 49-й страной, которая внедрит вакцину AstraZeneca», — отметила Лианн Куппенс.





Лианн Куппенс.

В комментарии по поводу приостановки рядом стран применения данной вакцины после наблюдения случаев тромбоза у привившихся в ВОЗ заявили, что «нарушения свертываемости крови у небольшого количества людей, получивших вакцину AstraZeneca» позволило выявить «наличие строгой системы надзора за любыми нежелательными явлениями в поствакцинационном периоде».

«Сейчас данные по этим случаям собираются и тщательно анализируются ВОЗ… В настоящее время мы не знаем, были ли некоторые или все эти события вызваны вакциной или другими случайными факторами. Как только обзор будет завершён, мы проинформируем население о сделанных выводах. На данный момент… преимущества AstraZeneca в профилактике COVID-19 перевешивают риски возможных побочных эффектов», — говорится в заявлении ВОЗ.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) оказал содействие в разработке национального плана внедрения вакцины в Узбекистане и возглавил коммуникационную кампанию по повышению осведомленности населения о вакцинации против COVID-19.

«Равный и справедливый доступ к вакцинам является ключевым элементом в прекращении пандемии, и мы должны обеспечить доступность вакцин для всех», — отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Ташкенте Мунир Мамедзаде.





Мунир Мамедзаде.

ВОЗ оказала помощь в подготовке учебных модулей и проведении тренингов для медицинских работников, непосредственно работающих с населением, в рамках подготовки Узбекистана к вакцинации против COVID-19.

В своём выступлении Лианн Куппенс. отметила, что Узбекистан готов к вакцинации и призвала не расслабляться после получения прививки.

«Вакцина — это поворотный момент, но мы не можем расслабляться. Нужно продолжать надевать маски, мыть руки и соблюдать физическую дистанцию. <...> Нужно помнить, что, несмотря на получение вакцины, вы всё ещё можете заразиться и передать вирус. Защищать себя и других людей наша этическая обязанность», — подчеркнула Лианн Куппенс.

«К настоящему времени в мире было введено 300 миллионов доз различных вакцин и ни одна доза какой-либо вакцины не связана с какой-либо смертью в какой-либо стране. Это же относится и к вакцине AstraZeneca», — сказала глава представительства ВОЗ.

«В разных странах было введено более 17 миллионов доз AstraZeneca, и пока нет никакой связи со смертью. Любые серьёзные побочные эффекты собираются и тщательно контролируются ВОЗ через Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин… Сегодня или завтра мы ожидаем заявление ВОЗ по этому поводу», — отметила она.





Посол США Дэниел Розенблюм (справа).

СОVАХ, являющийся партнерством CEPI, GAVI, ЮНИСЕФ и ВОЗ, обеспечил доступом к вакцинам на равных условиях 92 страны с низким и средним уровнем доходов. Им будут предоставлены по меньшей мере 1,3 миллиарда доз вакцин. Программу COVAX поддерживают доноры: США, Германия, Великобритания, Саудовская Аравия, Канада, Европейская комиссия, Япония и другие.

Холодильник для хранения вакцины.

По данным посольства Индии в Узбекистане, в рамках инициативы «Vaccine Maitri» («Вакцина дружбы») Индия поставила 58 миллионов доз вакцин против COVID-19 более чем в 70 стран, из которых около 8 миллионов доз были предоставлены на безвозмездной основе, 16,5 миллиона доз были поставлены в рамках инициативы COVAX и 34 миллиона доз были поставлены на коммерческой основе.