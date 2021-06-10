В Ташкент из Китая в четверг доставлена пятая партия вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001 в 1 миллион доз, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Первый миллион доз китайской-узбекско вакцины был поставлен 27 марта, второй миллион — 27 апреля. Третий миллион доз получен 18 мая, затем 19 мая — ещё полмиллиона.

Вакцина ZF-UZ-VAC2001 — рекомбинантная вакцина, разработанная Институтом микробиологии Китайской академии наук и произведённая фармацевтической компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Её клинические испытания проводились в сотрудничестве с узбекскими учёными. Позднее компания признала Узбекистан соавтором в разработке препарата.

Ранее Узбекистан также получил 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca (CoviShield) и 240 тысяч доз российского «Спутника V».

По данным Минздрава, запас вакцин в Узбекистане достиг 5,4 миллиона доз, из них в процессе вакцинации использовано 2,4 миллиона доз (на первом этапе — 1,53 млн, на втором — 920 тысяч, на третьем — 25,4 тысяч).