Узбекистан получил новую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, доставлено 70 тысяч доз второго компонента вакцины. В начале июня в Узбекистан было доставлено 70 тысяч доз первого компонента.

В апреле в общей сложности страна получила 100 тысяч доз российского препарата (по 50 тысяч доз первого и второго компонента).

К настоящему моменту в процессе вакцинации уже использовано более 2,4 млн доз препаратов (на первом этапе — 1,53 млн, на втором — 920 тысяч, на третьем — 25,4 тысяч), уточнили в министерстве.

Прививать граждан Узбекистана российской вакциной на бесплатной основе начали в конце апреля.

В конце мая «Газета.uz» писала, что Ташкент и Москва договорились о локализации производства российского препарата.











