Министерство юстиции опубликовало проект указа президента «О мерах по созданию среды нетерпимого отношения к коррупции, резкого снижения коррупционных факторов в государственном и общественном управлении и расширению участия общественности в этом».

Документом предлагается создать открытый электронный реестр лиц, осужденных за коррупционные преступления, который будет вести Агентство по противодействию коррупции.

Лицам, включённым в реестр, планируется запретить:

приём на государственную службу и вручение государственных премий;

выдвижение кандидатов на выборные и специально назначаемые должности;

включение в состав общественных советов и межведомственных коллегиальных органов при государственных органах;

участие компаний, учреждённых ими и (или) в которых они считаются участниками, в государственных закупках и государственно-частном партнёрстве в качестве участников (исполнителей), участие в тендерах и конкурсах, связанных с приватизацией государственного имущества;

занимать руководящие должности в организациях с долей государства более 50% и в государственных образовательных учреждениях.

В трехмесячный срок планируется представить в Администрацию президента проект закона, предусматривающего внедрение в практику применение реестра и связанных с ним ограничений. В реестр будут включаться лица, совершившие коррупционные преступления после вступления в силу закона.

С 1 января 2022 года предлагается ввести систему обязательного декларирования доходов и имущества государственных служащих, руководителей и заместителей организаций с долей государства более 50%, государственных предприятий и учреждений, их супругов и несовершеннолетних детей.

Согласно этому порядку:

условие подтверждения источника происхождения имущества при декларировании применяется к имуществу, приобретённому после 1 января 2022 года;

отказ государственного служащего от подачи декларации и умышленное введение неверных сведений влечёт его/ее отстранение с государственной службы и служит основанием привлечения к ответственности, установленную законом;

с 1 января 2022 года государственным служащим запрещается открывать и владеть счетами, хранить наличные денежные средства, иметь недвижимое и иное имущество за пределами республики.

После проведения общественного обсуждения в двухмесячный срок намечено внести в Кабинет министров пакет законодательных актов о государственной службе, а также проект закона «О декларировании доходов и имущества государственных служащих», предусматривающего механизмы внедрения системы декларирования, категорию государственных служащих и членов их семей, которым обязательна сдача декларации.

Ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, занимающего должность, указанную в законодательных актах, влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное исполнение должностных (служебных) обязанностей, являются конфликтом интересов и, допущение подобных ситуаций и непринятие своевременных мер по их предотвращению влечёт ответственность в установленном порядке.

В случае установления каких-либо обстоятельств, связанных с конфликтом интересов, Антикоррупционное агентство сможет вносить представление о приостановлении договора, приказа и других документов или предъявлять иск в суд о признании его недействительным.

До 1 января 2022 года планируется разработать и внести в Кабинет министров проект закона «О регулировании конфликта интересов», а также проекты законов, предусматривающих установление ответственности за допущение конфликта интересов в сферах государственных закупок, налоговых льгот, выделении земельных участков, приватизации госактивов.

В трехмесячный срок намечено разработать и внести в Законодательную палату Олий Мажлиса проект закона, предусматривающий:

определение четкого перечня статей Уголовного кодекса, относящихся к категории преступлений коррупционного характера;

резкое ужесточение наказаний, установленных за коррупционные преступления, длительным лишением свободы;

установление ответственности за незаконное обогащение, выявленное в процессе декларирования доходов и имущества;

установление ограничений на применение смягчающих норм при назначении наказания лицам, совершившим коррупционные преступления.

Документом предлагается категорически запретить инициирование принятие законодательных актов, предусматривающих заключение прямых договоров, инвестиционных, государственно-частных партнерских, приватизационных и иных сделок, ограничивающих конкурентные виды торговли при госзакупках.

Ознакомиться с проектом полностью и оставить замечания можно до 8 июля.

Закон о госслужбе, предусматривающий декларирование доходов, должны были принять еще в сентябре 2017 года, но срок постоянно отодвигали. В последний раз её хотели внедрить с 1 января 2020 года, а затем с 1 января 2021 года. В конце мая директор Антикоррупционного агентства Акмал Бурханов сообщил, что президент поручил ускорить внедрение системы декларирования доходов и имущества госслужащих.

«Газета.uz» сообщала о публикации для обсуждения другого документа, направленного на борьбу с коррупцией. В частности, там предлагается ввести порядок приёма на работу в госорганы на основе открытого конкурса, определить список должностных лиц и сотрудников, которым категорически запрещается заниматься предпринимательством, признавать недействительными договоры из-за коррупции и конфликта интересов и другие.

Разработчиками документов являются Антикоррупционное агентство, Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура.