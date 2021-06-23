Министерство юстиции Узбекистана опубликовало для общественного обсуждения два проекта постановления президента «О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по борьбе с коррупцией».

Документом предлагается с 1 сентября 2021 года ввести порядок приёма на работу на основе открытого конкурса в органах государственной власти и управления, государственных унитарных предприятиях и учреждениях, организациях с долей государства более 50%.

До 1 октября 2021 года планируется разработать предложения об установлении списка должностных лиц и сотрудников государственных органов и организаций, которым категорически запрещается заниматься предпринимательской деятельностью.

Кроме того, до этого срока предлагается поручить внести в Кабинет министров законопроект, предусматривающий признание недействительными договоры, которые заключены при допущении коррупции, в том числе конфликта интересов, и ограничение на участие госслужащих в предпринимательской деятельности.

С 1 октября 2021 года намечено наладить деятельность внутренних антикоррупционных структур во всех государственных органах и организациях, в том числе в Совете Министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и Ташкента. Эти структуры будут отвечать за раннее выявление и предотвращение коррупции, устранение их причин и условий, предотвращение конфликтов интересов и принятие мер по формированию бескомпромиссного отношения к коррупции.

С 1 августа 2021 года может быть введено в практику обязательное публичное объявления результатов тендеров (конкурсов) в сфере государственных закупок для обеспечения прозрачности и легитимности в сфере госзакупок, предотвращения коррупции.

С 1 декабря 2021 года предлагается начать публиковать ежегодный рейтинг эффективности антикоррупционной работы во всех госорганах.

Агентству по противодействию коррупции совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций планируется поручить:

принять меры по формированию базы данных деклараций о доходах и имуществе созданию электронной информационной системы для их обработки и проверки до 1 декабря 2021 года, а также интеграции с базами данных налоговой, таможенной, государственного кадастра и других соответствующих органов в течение 2022 года;

созданию электронной информационной системы для их обработки и проверки до 1 декабря 2021 года, а также интеграции с базами данных налоговой, таможенной, государственного кадастра и других соответствующих органов в течение 2022 года; до 1 января 2022 года запустить «Электронную систему оценки коррупционных рисков», интегрированную с информационными системами и базами данных соответствующих министерств и ведомств через межведомственную сеть передачи данных электронного правительства.

С 1 января 2022 года планируется ввести порядок размещения информации о субсидиях и других льготах на портале «Открытый бюджет».

Ожидается также рассмотрение предложений о ведении реестра бенефициаров.

Проектом постановления прездидента также намечено принять другие меры по предотвращению коррупции в строительной и транспортной сферах.

Подробнее ознакомиться с проектом и оставить свои замечания можно до 8 июля. Разработчиками документа являются Антикоррупционное агентство, Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура.