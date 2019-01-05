В Юнусабадском районе Ташкента в текущем году будет проведен эксперимент по управлению многоквартирным жилищным фондом профессиональными управляющими компаниями. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Узбекистана о совершенствовании управления жилищно-коммунальной инфраструктурой столицы от 5 января.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства юстции, в рамках эксперимента отбор управляющих компаний будет проводиться посредством конкурса, проводимого хокимиятом района совместно с доверенными лицами собственников помещений многоквартирных домов. Проведение конкурса и отбора компаний намечено провести до 15 февраля, заключение договора — до 1 марта.

Содержание, эксплуатация и ремонт имущества общего пользования многоквартирного жилищного фонда будет осуществляться управляющей компанией на основе договора, который заключается с собственниками помещений или их доверенными лицами по решению общего собрания собственников. Исполнение условий договора будет обязательным для всех собственников дома.

Размер обязательных взносов и ежемесячных платежей устанавливается общим собранием собственников, но не ниже минимального размера, устанавливаемого Кенгашем народных депутатов района.

Управляющая компания вправе от имени собственников обращаться в соответствующие организации по вопросам поставки и качества оказания коммунальных услуг. Ей также предоставлено право изымать своевременно не уплаченные собственниками обязательные взносы.

Лица, приобретающие помещения в многоквартирном доме, также будут нести расходы на содержание общего имущества.

До 1 апреля должно быть подготовлено предложения об установлении нормативов размеров и границ земельных участков, прилегающих к многоквартирному дому, исходя из условий обеспечения противопожарных, градостроительных и санитарных норм.

До 31 января планируется утвердить порядок проведения конкурса на определение управляющей компании. Перечень лотов многоквартирного жилищного фонда, выставляемых на конкурс, должен быть опубликован в открытом доступе, в том числе на сайте хокимията Ташкента.

Постановлением правительства в Главном управлении ЖКО Ташкента создается Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства.

Доходы управляющих компаний освобождаются от уплаты НДС и налога на прибыль юридических лиц, а также таможенных пошлин (кроме сборов).

В рамках эксперимента в течение двух месяцев кредиты товариществ частных собственников жилья будут переоформлены на управляющие компании с передачей им дебиторской задолженности и задолженности по кредитам.