Президент Шавкат Мирзиёев поручил улучшить коммунальное обслуживание многоквартирных домов на видеоселекторном совещании, посвящённом ипотечным программам в регионах, создания многоквартирных жилищных массивов, обеспечению их инфраструктурой и усовершенствованию системы оказания услуг, передает корреспондент «Газеты.uz».

За последние три года введены в эксплуатацию 155 тысяч квартир общей площадью 41 млн кв. м, что позволило в два раза увеличить многоквартирных домов.

С ростом количества новых жилых домов и массивов становится актуальным вопрос обслуживания многоквартирных домов, отмечалось на совещании.

«Нужно правильно понять одно: если не будут созданы хорошие условия для жизни человека, спокойствия в семье, успехов в работе, усилится настроения недовольства.

Например, согласно проведённым опросам, 35% населения абсолютно недовольны оказываемыми условиями многоквартирным домам, 65% — не ощущают работу „ширкатов“», — сказал президент.

Просроченная кредитная задолженность «ширкатов» по данным, озвученным на совещании, превысила 1,4 трлн сумов (из них 277 млрд сумов — проблемные кредиты), у 950 из них (25%) финансовое состояние находится в крайне тяжелом положении.

«Это же деньги банков. Вы привыкли говорить банкам „дай деньги“, а кто будет думать об их возвращении?.. Это же тоже деньги», — сказал президент. — В экономику не возвращаются средства. Это говорит о том, что экономический комплекс не работает. Это же барометр экономики".

Почти 70% «ширкатам» продлили кредит 3−4 раза, 52% льготных кредитов не погашены. Большая часть проблемных кредитов приходится на Ташкент (90 млрд сумов), Андижанскую область (35 млрд сумов), Ташкентскую (28 млрд), Ферганскую (27 млрд), Сурхандарьинскую (26 млрд) и Самаркандскую (22 млрд).

Кроме того, в сфере жилищно-коммунального обслуживания наблюдается высокий уровень коррупционных признаков, неэффективного использования средств, хищения бюджетных средств, говорилось на совещании. В течение двух лет около 100 должностных лиц привлечены к ответственности за коррупционные преступления.

Например, руководители управления жилищно-коммунального обслуживания Андижанской области расхитили 240 млн сумов, предприятия «Ремонтно-восстановительная служба» — 250 млн сумов, управления водоснабжения Сурхандарьи — 540 млн сумов.

Глава Министерства жилищно-коммунального обслуживания Шерзод Хидоятов должен определить приоритетной задачу по искоренению коррупции в сфере, повышению качества обслуживания многоквартирных домов и обновления жилищного фонда, сказал президент.

Шерзод Хидоятов вместе с хокимами должен привлечь управляющие сервисные компании для обслуживания многоквартирных домов, поручил президент.

Как отмечалось на совещании, в Юнусабадском районе за счёт прикрепления 269 «ширкатов» (свыше 1000 многоэтажных домов) к 12 управляющим сервисным компания удалось снизить число аварийных случаев на 60%, просроченную кредитную задолженность = на 25%, кредиты на 1,4 млрд сумов возвращены.

Шерзоду Хидоятову вместе с хокимами областей поручено в течение двух месяцев в качестве эксперимента определить управляющие компании для обслуживания домов в Нукусе (56), Андижане (134), Бухаре (45), Джизаке (54), Карши (54), Навои (101), Намангане (103), Самарканде (47), Термезе (109), Гулистане (85), Ургенче (60), Фергане (90), Чирчике (74) и Ангрене (92).

На совещании говорилось, что до 1 августа Шерзод Хидоятов, а также хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов до 1 августа должны создать «примерный образец» управляющей сервисной компании в Юнусабадском районе и Чирчике.