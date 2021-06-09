В Ташкенте уже два месяца продолжается демонтаж уличных рекламных конструкций, несмотря на поднимающиеся вопросы о законности этого действия. Во многих случаях работы ведутся с нарушением требований к обеспечению безопасности граждан.

8 июня в Чиланзарском районе Ташкента рядом с парком Гафура Гуляма огромная металлическая конструкция упала во время демонтажа на проезжавший рядом Spark. Фотографии и видеозапись с регистратора автомобиля были опубликованы в Telegram-канале «Водители Ташкента — Drivers.uz».

Билборд серьёзно повредил правую переднюю часть машины, водитель не пострадал. На записи видно, что участок улицы, где проводятся работы по демонтажу, никак не обозначен и ничем не огорожен. На проезжей части стоит человек в оранжевой униформе, машущий тканью водителям.

В беседе с изданием Kun.uz водитель Spark рассказал, что демонтажем занимались представители хокимията, которые заявили, что покроют 50% стоимости ущерба. Водитель вызвал сотрудника Дорожно-патрульной службы. который назвал ситуацию «спорной» и доставил машину на штрафстоянку.

Демонтаж билбордов продолжается и в других частях столицы. В центре города — на улице Узбекистон овози в Мирзо-Улугбекском районе — во вторник срезанная конструкция была на целые сутки уложена на пешеходный переход, создав риск для жизни пешеходов.

Примеры отношения к безопасности людей и несогласованности действий органов власти:













Здесь же ведётся реконструкция тротуаров. Знаков и надписей о строительных работах нет. Тротуар огорожен лентой, однако коридора для движения пешеходов не предусмотрено, людям приходится выходить на проезжую часть. Знаки пешеходного перехода срезаны и просто брошены на землю.

Мы писали, что предприниматели — собственники наружной рекламы — считают действия властей по демонтажу конструкций незаконными, поскольку это делается без решения суда. Они провели акцию, разместив на баннерах обращение к президенту с просьбой помочь и напоминанием, что снос рекламных конструкций возможен только по решению суда.

В начале июня Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте заявил, что в марте было принято решение Ташкентского городского кенгаша народных депутатов о регулировании размещения наружной рекламы в столице, однако в документе не говорится о демонтаже рекламных конструкций.

Хокимият столицы до сих пор не сделал официального заявления по происходящему.