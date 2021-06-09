В Ташкенте уже два месяца продолжается демонтаж уличных рекламных конструкций, несмотря на поднимающиеся вопросы о законности этого действия. Во многих случаях работы ведутся с нарушением требований к обеспечению безопасности граждан.
8 июня в Чиланзарском районе Ташкента рядом с парком Гафура Гуляма огромная металлическая конструкция упала во время демонтажа на проезжавший рядом Spark. Фотографии и видеозапись с регистратора автомобиля были опубликованы в Telegram-канале «Водители Ташкента — Drivers.uz».
Билборд серьёзно повредил правую переднюю часть машины, водитель не пострадал. На записи видно, что участок улицы, где проводятся работы по демонтажу, никак не обозначен и ничем не огорожен. На проезжей части стоит человек в оранжевой униформе, машущий тканью водителям.
В беседе с изданием Kun.uz водитель Spark рассказал, что демонтажем занимались представители хокимията, которые заявили, что покроют 50% стоимости ущерба. Водитель вызвал сотрудника Дорожно-патрульной службы. который назвал ситуацию «спорной» и доставил машину на штрафстоянку.
Демонтаж билбордов продолжается и в других частях столицы. В центре города — на улице Узбекистон овози в Мирзо-Улугбекском районе — во вторник срезанная конструкция была на целые сутки уложена на пешеходный переход, создав риск для жизни пешеходов.
Примеры отношения к безопасности людей и несогласованности действий органов власти:
Здесь же ведётся реконструкция тротуаров. Знаков и надписей о строительных работах нет. Тротуар огорожен лентой, однако коридора для движения пешеходов не предусмотрено, людям приходится выходить на проезжую часть. Знаки пешеходного перехода срезаны и просто брошены на землю.
Мы писали, что предприниматели — собственники наружной рекламы — считают действия властей по демонтажу конструкций незаконными, поскольку это делается без решения суда. Они провели акцию, разместив на баннерах обращение к президенту с просьбой помочь и напоминанием, что снос рекламных конструкций возможен только по решению суда.
В начале июня Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте заявил, что в марте было принято решение Ташкентского городского кенгаша народных депутатов о регулировании размещения наружной рекламы в столице, однако в документе не говорится о демонтаже рекламных конструкций.
Хокимият столицы до сих пор не сделал официального заявления по происходящему.
Дмитрий Басов
Что творят безбожники..
Bakhtiyor Achilov
Когда этот беспредел закончиться?
Zokirkhoja Isakhodjaev
Полный беспредел. Приезжают в любое время суток, в тихаря ломают, дабы хозяин чтобы не мешал. А ведь некоторые предприниматели сидят и охраняют свою конструкцию.
Где сенат? Где органы власти? Ведь нарушаются права людей, предпринимателей, которые являются еще налогоплательщиками. Малый бизнес просто убивают
Дмитрий Мешков
что значит “поднимающиеся вопросы законности“?
ситуация либо законная, либо незаконная. из этого следует, что
“работники хокимията возместят только 50% ущерба“ (что мешает сделать цифру 30 или 20%), а сотрудник ДПС будет называть ситуацию “спорной“.
“Собаки лают, караван идет“. и все всё понимают. пока т.н. устные распоряжения какого бы то ни было начальника важнее закона, порядка не будет.
Chess Love
Для пешеходов у нас никогда ничего не организовывается во время ремонтных работ, как хотите так и ходите в большинстве случаев.