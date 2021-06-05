Бизнес-омбудсман внёс уточнение в свою информацию о демонтаже рекламных конструкций в Ташкенте, сообщила его пресс-служба и пресс-служба Ташкентского городского кенгаша народных депутатов.

28 мая Уполномоченный по правам предпринимателей сообщил, что демонтаж принадлежащих предпринимателям рекламных конструкций предварительно осуществляется на основании решения кенгаша народных депутатов города Ташкента от 27 марта 2021 года № 323 / 37−6 «О регулировании размещения наружной рекламы в городе Ташкенте».

Отмечалось, что при подготовке проекта решения не была проведена правовая экспертиза в органах юстиции, по этой причине в Сенат Олий Мажлиса было направлено заключение о необходимости оценки законности решения кенгаша и его пересмотре.

4 июня бизнес-омбудсман выяснил, что в решении Ташкентского городского кенгаша не отражена норма о сносе рекламных конструкций в столице. Документ предусматривает регулирование установки рекламных объектов и использования рекламных конструкций, в том числе меры по оцифровке системы договоров с предпринимателями с использованием ИКТ.

«В решении не указаны требования и задачи по демонтажу рекламных конструкций. Однако в апреле этого года в Мирзо-Улугбекском, Шайхантахурском, Чиланзарском, Юнусабадском и Алмазарском районах Ташкента отдельные лица (предприниматели сообщали о представителях районных хокимиятов — ред.) демонтировали рекламные конструкции, принадлежащие предпринимателям, вопреки сути этого решения», — говорится в сообщении.

Фото: OzbKAA / Facebook.

Как сообщала ранее «Газета.uz», в столице с 8 апреля проводится массовый демонтаж рекламных конструкций. Собственники объектов наружной рекламы заявили, что конструкции установлены по закону, а указание по их сносу «было дано сверху». Предприниматели назвали незаконными действия властей, поскольку баннеры срезают без решения суда. Предприниматели сферы рекламы разметили на билбордах обращение к президенту с просьбой о помощи.

Ранее в Антимонопольном комитете заявили, что половина рекламных конструкций в столице не соответствует требованиям. АМК призвал все стороны строго соблюдать требования законодательства.

25 мая после встречи хокима Ташкента с молодёжью журналисты пытались задать вопросы Джахонгиру Артыкходжаеву, пока он шёл к машине. Когда градоначальника спросили про демонтаж баннеров, он ушёл от ответа.