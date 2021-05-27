Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев оставил без ответа вопрос журналистки о демонтаже рекламных конструкций в столице.

Как передаёт корреспондент «Газеты.uz», во вторник градоначальник встретился с молодёжью в рамках фестиваля «Движение пяти инициатив». Перед началом встречи журналистов предупредили, что это не брифинг или пресс-конференция, и попросили дать возможность высказаться и задать вопросы молодым людям.

Джахонгир Артыкходжаев поблагодарил СМИ и блогеров за то, что не критиковали организацию молодёжного фестиваля, о чём он просил на его открытии. «Теперь можно критиковать сколько угодно, мы всё выдержим», — сказал он.

После встречи с молодёжью, которая длилась около 50 минут, градоначальник направился к служебному автомобилю, чтобы отправиться на совещание. Его сопровождали журналисты, задавая вопросы на ходу.

Во время беседы с корреспондентом радио «Пойтахт» хоким ответил на вопросы про фестиваль. Его спросили, какие мероприятия он посетил и что ему понравилось.

Журналистка Qalampir.uz отметила, что Джахонгира Артыкходжаева знают как хорошего предпринимателя, и спросила, как он поддерживает бизнес. «Я поддерживаю предпринимателей всех форм», — сказал он (видео).

Когда она задала вопрос о демонтаже рекламных конструкцией в городе «без каких-либо решений», хоким Ташкента посмотрел на часы и ускорил шаг.

«Газета.uz» писала, что с начала апреля в столице проводится массовый демонтаж рекламных конструкций. Собственники объектов наружной рекламы заявили, что конструкции были установлены по закону и назвали действия властей незаконными.

Позже предприниматели обратились к президенту, разместив в городе десятки билбордов с напоминанием о том, что снос рекламных конструкций возможен только по решению суда.