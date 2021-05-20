В социальных сетях 20 мая распространились фотографии и видеозаписи с десятками билбордов в Ташкенте, на которых написано: «Эта рекламная конструкция может быть демонтирована только по решению суда. Постановление Кабинета министров №104 от 20 февраля 2020 года. Уважаемый президент, помогите нам!»

«Газета.uz» сообщала, что в столице с 8 апреля проводится массовый демонтаж рекламных конструкций. Собственники объектов наружной рекламы заявили, что конструкции установлены по закону, а указание по их сносу «было дано сверху». Предприниматели назвали незаконными действия властей, поскольку баннеры срезают без решения суда.





Директор Humo Media Савелий Соколов в четверг сообщил «Газете.uz», что по городу уже демонтировано около 1000 рекламных конструкций (эту информацию озвучил ещё один участник рынка наружной рекламы).

«Это баннеры (с обращением к президенту — ред.), которые вешают большинство рекламных агентств. Даст бог, к концу дня их будет больше. Честно говоря, часть баннеров уже сняли, местные власти крадут их. Видимо, им есть чего боятся», — сказал он.





По словам предпринимателя, он обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям властей.

В Ассоциации коммуникационных агентств Узбекистана «Газете.uz» сообщили, что «люди, доведённые до отчаяния произволом отдельных чиновников, использовали последнюю законную возможность для выражения своего отношения к происходящему».

«Сама попытка достучаться до руководства страны, конечно, нетривиальная и спорная, но пока она хотя бы в правовом поле. Однако если продолжить игнорировать предпринимателей, чьи семьи лишают куска хлеба, то, боюсь, продолжение кампании демонтажей может довести и до публичных акций протеста в год выборов», — заявили в АКАУ.





В Антимонопольном комитете ранее комментировали массовый снос рекламных конструкций и заявляли, что половина из них не соответствует требованиям. АМК призвал все стороны строго соблюдать требования законодательства.

В феврале 2020 года предприниматели сферы рекламы уже выступали с подобной акцией. Тогда они обратились в Госкомавтодор с требованием прекратить уничтожать их рекламные конструкции и разместили в Ташкенте десятки билбордов с цитатами президента о поддержке бизнеса.