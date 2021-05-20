В социальных сетях 20 мая распространились фотографии и видеозаписи с десятками билбордов в Ташкенте, на которых написано: «Эта рекламная конструкция может быть демонтирована только по решению суда. Постановление Кабинета министров №104 от 20 февраля 2020 года. Уважаемый президент, помогите нам!»
«Газета.uz» сообщала, что в столице с 8 апреля проводится массовый демонтаж рекламных конструкций. Собственники объектов наружной рекламы заявили, что конструкции установлены по закону, а указание по их сносу «было дано сверху». Предприниматели назвали незаконными действия властей, поскольку баннеры срезают без решения суда.
Директор Humo Media Савелий Соколов в четверг сообщил «Газете.uz», что по городу уже демонтировано около 1000 рекламных конструкций (эту информацию озвучил ещё один участник рынка наружной рекламы).
«Это баннеры (с обращением к президенту — ред.), которые вешают большинство рекламных агентств. Даст бог, к концу дня их будет больше. Честно говоря, часть баннеров уже сняли, местные власти крадут их. Видимо, им есть чего боятся», — сказал он.
По словам предпринимателя, он обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям властей.
В Ассоциации коммуникационных агентств Узбекистана «Газете.uz» сообщили, что «люди, доведённые до отчаяния произволом отдельных чиновников, использовали последнюю законную возможность для выражения своего отношения к происходящему».
«Сама попытка достучаться до руководства страны, конечно, нетривиальная и спорная, но пока она хотя бы в правовом поле. Однако если продолжить игнорировать предпринимателей, чьи семьи лишают куска хлеба, то, боюсь, продолжение кампании демонтажей может довести и до публичных акций протеста в год выборов», — заявили в АКАУ.
В Антимонопольном комитете ранее комментировали массовый снос рекламных конструкций и заявляли, что половина из них не соответствует требованиям. АМК призвал все стороны строго соблюдать требования законодательства.
В феврале 2020 года предприниматели сферы рекламы уже выступали с подобной акцией. Тогда они обратились в Госкомавтодор с требованием прекратить уничтожать их рекламные конструкции и разместили в Ташкенте десятки билбордов с цитатами президента о поддержке бизнеса.
Дмитрий Басов
Клеем на столбах товарищи, ибо надёжнее на остановках можно ещё в подъездах и в почтовый ящик!
ODAM ODAMOV
Наивные люди! Они надеются на суд! На наш самый справедливый и гуманный в мире суд.
Если серьёзно, то конечно они надеются не на суд (хорошо зная цену этому суду), а на прямое вмешательство Президента. Желаю им удачи!
Комил Рахманкулов
Пока власть в лице хокимията демонтирует биллборды аргументируя это устным указанием сверху, в соцсетях начал муссироваться причина этого действия. По словам провокаторов, которые завидуют нашему мирному небу и прекрасной жизни, цитирую “биллборды демонтируют боясь, что на них могут повесить баннеры оппозиции“. По словам врагов, типа это опыт Беларуси.
Ну что ж, вот что я скажу всяким провокаторам: в сердце узбекского народа нет места вам!
Max Lukin
Билборды с запахом инвестиционной привлекательности.
R. Lewine
В стране явно не работают законы и нет никакой системы сдержек и противовесов. Местная исполнительная власть в одном лице решает, что и где построить, а что и где снести. Это называется “беспредел“, если кому интересно.
Шалтай Болтай
Могли бы хоть покрасивее сделать баннеры, а то видя такое уродство понимаешь что баннеры это визуальный мусор и сочувствие к предпринимателям пропадает
Halida Ahmedova
Доведенные до отчаяния