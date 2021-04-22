С 8 апреля в Ташкенте ведётся массовый демонтаж уличных рекламных конструкций. По данным источника «Газеты.uz» в сфере наружной рекламы, за это время уже демонтировано около 300 конструкций.

Представители городских властей начали срезать билборды на следующий день после объявления моратория на установку, изменение и выдачу паспортов объектов наружной рекламы. Сообщалось, что мораторий, введённый в целях описи и формирования единого электронного реестра, будет действовать до конца года. При этом мораторий не должен был распространяться на саму рекламу.

Однако в беседе с «Газетой.uz» предприниматели сообщили, что под демонтаж попали и конструкции, которые были установлены до объявления моратория и на законных основаниях. Редакция поговорила с несколькими из них, а также с Национальной ассоциацией индустрии рекламы.

«Устный приказ»





Директор по маркетингу Аmbient Media Group Лилия Файзиева, представляющая интересы ИП Саидумаровой Л. Г., рассказала, что демонтаж начался без предупреждений.

«Как только вышло это решение [городского кенгаша народных депутатов] о моратории, 8 апреля начались вот такие ситуации, когда начали приезжать эти службы, там даже из РОВД стояли. Но все они исполнители. Никто нас не уведомлял. Если бы нас уведомляли, то сейчас бы мы так не действовали. Просто приехали и убрали», — сказала она.





По её словам, три конструкции её компании демонтировали без каких-либо обоснований.

«При сносе они не показывают никакого документа. Я была на встрече с хокимом Ташкента [Джахонгиром] Артыкходжаевым. Он, конечно, сказал, что не давал никаких указаний. Когда мы сказали, что приезжают и сносят конструкции, то он предложил обратиться в РОВД. Но этот демонтаж ведь идёт на основе устного приказа», — заявила предпринимательница.





Она отметила, что конструкции были срезаны, несмотря на наличие паспортов.

«Мы, агентства, у которых срезали конструкции, уже 20 лет работаем на рынке. Все компании имеют паспорта, то есть все службы были задействованы, когда мы ставили конструкции, — это СБП (Служба безопасности президента — ред.), архитектура и другие. Всё по правилам», — подчеркнула Лилия Файзиева.

Представительница ИП напомнила, что в декабре 2018 года было закрыто ГУП «Тошкент Реклама-Сервис» — орган, который регулировал сферу и проверял законность конструкций. Затем были попытки создать другие такие органы («Тасвирий ойина», ГУП «Пойтахт реклама сервис»), но «ничего не получилось». Бывшие работники «ушли в свободное плавание».





Лилия Файзиева заметила, что из-за отсутствия регулирующего органа на протяжении двух лет в городе «начался бардак» и появилось много незаконно установленных конструкций, которые испортили облик города.

«Под раздачу, в основном, попали именно законные. Но в 2020 году после объявления карантина начались попытки провести инвентаризацию. На нас даже подавали в суд Антимонопольный комитет и хокимият из-за того, что наши конструкции якобы не соответствовали ПКМ №104 („О регулировании рынка наружной рекламы“ от 20 февраля 2020 года — ред.). Но суды закончились тем, что мы выиграли. Мы составили акт о том, что у нас действительно всё в порядке, привели конструкции в порядок. На этом всё закончилось, а конкретной и нормальной инвентаризации, чтобы всё прочистить, оставить то, что нужно, не было. То есть была выборочная инвентаризация», — объяснила она.

«Указание сверху»





По словам другого предпринимателя, пожелавшего остаться анонимным, демонтаж рекламных конструкций начался «по указанию сверху».

«Началось всё 8 апреля. Сначала убрали всё по „президентской трассе“. Приезжали предприниматели, но ничего не могли сделать, потому что там присутствовали хоким района, прокурор, сотрудники Национальной гвардии и один автозак. И с тех пор каждую ночь срезают конструкции. Они ссылаются на постановление правительства №104, хотя там указано, что демонтаж производится решением суда. Я лично разговаривал с представителем хокимията Мирабадского района, он говорит: „Мы ничего не можем сделать, мы солдаты, у нас указание сверху“. Но ведь мы живём в правовом государстве, должна быть хоть какая-то бумажка», — сказал он.





Бизнесмен указал на проблему с получением новых паспортов. Для этого необходимо оплатить сбор за продление паспортов рекламных мест, но хокимияты отказываются заключать договоры с предпринимателями.

«В постановлении правительства №104 указано, что оплата договоров будет только после того, когда владельцам объектов наружной рекламы выдадут новые паспорта на 10 лет (до этого они были бессрочные). В старом постановлении было сказано, что в Ташкенте три зоны для рекламы, а в новом — пять зон. В старом паспорте эти зоны уже могли поменяться, поэтому стояла задача — сначала провести инвентаризацию, потом документы в „Единое окно“, и предприниматели должны были получить новые паспорта. Но из-за карантина ничего не получилось — почти никто не работал, все были дома», — заявил он.





Предприниматель отметил, что фактически сейчас у многих владельцев объектов наружной рекламы на руках старые документы.

«Причём многие из них писали в хокимияты: „Дайте нам договоры, мы будем оплачивать“. Хокимияты отказывались, поскольку у нас нет нового порядка и новых паспортов. Получается, что нет новой системы, по которой хокимияты могут выдавать договоры, соответственно мы не можем выплачивать сбор», — сказал он.

«Не через суд, а по беспределу»





Директор Humo Media Савелий Соколов также сообщил, что демонтаж конструкций по городу без уведомления начался 8 апреля вечером.

«Решения суда, решения хокима, решения правительства — ничего абсолютно нет, никаких бумаг. [Демонтажом] занимались сотрудники хокимията, руководил замхокима Сардор Абдуллаев. Также обеспечивают контроль сотрудники жилищно-коммунального хозяйства хокимията. Используют технику „Таштеплоэнерго“, горводоканала, горгаза, МЧС, а также управлений благоустройства районов», — рассказал он.





Предприниматель также заявляет, что представители городских властей не предоставляют конкретных обоснований для демонтажа:

«Во-первых, они молчат. Во-вторых, если говорят, то говорят: „Мы просто исполнители, нам сверху сказали“. Иногда говорят, что у них ПКМ №104, по которому якобы должны были поставить экраны. Хорошо, даже если это так, в этом постановлении чётко написано, что демонтаж идёт после решения суда. А никаких судов не было вообще».

По его словам, у Humo Media демонтировали пять конструкций, несмотря на наличие рекламных паспортов и других документов. Он также посетовал, что с апреля 2020 года не может получить договор от хокимията.

Савелий Соколов сообщил, что стоимость установки обычной рекламной конструкции составляет 13 млн сумов, LED-экрана размером 3×6 м — около 12 тысяч долларов. Прямой ущерб своей компании он оценил в 60 млн сумов, а косвенный с упущенной выгодой — около 20 млн сумов.





«Сейчас мы делаем дополнительные соглашения с рекламодателями и начинаем возврат денег, и соответственно возврат налогов из бюджета обратно, потому что они были выплачены, а сейчас мы это всё вытаскиваем обратно», — сказал предприниматель.

Глава Humo Media напомнил, что после ликвидации «Тошкент Реклама-Сервис» предприниматели начали получать договоры в каждом хокимияте отдельно.





«Мы начали мучаться, бегать. Это самый главный аспект — то, что идёт вразрез с упрощением получения государственных услуг. А с 1 апреля 2020 года никто договор нам не давал… Постановление Кабмина №104 не выполняют полностью. Во-первых, должна были пройти ревизия, после неё должны были дать новые паспорта, по этим паспортам мы должны были сделать изменения, а только потом ставить LED-экраны. А они сейчас нам говорят, что «вы экраны не поставили, поэтому мы вас срежем», — рассказал он.

Савелий Соколов утверждает, что до сих пор не разработан регламент «Единого окна» с механизмом выдачи новых паспортов и их вида.

«Это всё зависло. Выполняются только репрессивные функции данного постановления, и то с нарушениями. В том плане, что это должно делаться через суд, а они делают по беспределу», — отметил предприниматель.

«Можно же идти законным путём»





Исполнительный директор Национальной ассоциации индустрии рекламы (НАИР) Ольга Эдгард сообщила, что до сих пор со стороны городских властей не было сделано комментариев по поводу демонтажа рекламных конструкций.

«Демонтаж может производиться только по решению суда. Во-вторых, до демонтажа надо аннулировать правоустанавливающие документы. Демонтаж же должен быть объяснён. Если это незаконный объект, то понятно. А когда демонтируют законные, возникает куча вопросов», — отметила она.

Представитель НАИР указала, что в постановлении Кабинета министров прописаны все требования и запрещающие факторы к объектам внешней рекламы.

«Для этого в принципе и была прописана инвентаризация. По итогам этой инвентаризации по каждому рекламному объекту должны были дать конкретное заключение. Если рекламный объект соответствует всем нормативам, то тогда это является основанием для выдачи паспорта нового образца и продления правоустанавливающих документов. Если не соответствует, там должно было быть прописано, почему не соответствует. Если не может там размещаться, допустим, там зона культурного наследия или разделительная полоса, то тогда это должно демонтироваться. Но на всё это должен быть документ. Предприниматели не получили таких документов», — объяснила Ольга Эдгард.

По её словам, ещё до ввода моратория многие предприниматели выиграли суды с хокимиятом, поскольку инвентаризация объектов была проведена некачественно.

Ольга Эдгард также отметила, что во время моратория на размещение, установку, изменение и выдачу паспортов объектов наружной рекламы городские власти должны были провести сверку всех документов, паспортов с имеющимся реестром, создать электронные реестры паспортов, а затем провести инвентаризацию всей внешней рекламы.





«Не только тех, у которых паспорта, но и незаконных… Но как-то это не удалось. Мы всё прописали, с хокимиятом долго работали над этим, над порядком проведения [инвентаризации]. И вот с сегодняшнего дня в хокимияте начали сверку паспортов рекламных мест и плюс формирование электронного реестра», — рассказала она.

Исполнительный директор НАИР отметила, что игроки на рынке «не спорят с тем, что в городе необходимо навести порядок».

«Действительно есть много вопросов, но можно же сделать это законным путём. Я считаю, что правильно уважать законопослушных предпринимателей, которые платят налоги, работают по нормативам, учитывать их интересы», — сказала она.





Ольга Эдгард отметила, что постановлением правительства в качестве рабочего органа хокимията Ташкента по деятельности в сфере рекламы было определено ГУП «Архитектурно-плановое бюро» при Главном управлении строительства столицы.

«Его определили, но ни штат, ни финансирование не прописали. И получается, что вроде такой рабочий орган определили, но на что он будет работать и кто там будет работать, не предусмотрели. Поэтому он не может нормально функционировать», — сказала она.

По её оценке, в сфере наружной рекламы в Ташкенте работают около 400 предпринимателей и агентств. Но это предварительные цифры, поскольку рабочий орган не функционирует и поэтому делается сверка паспортов и объектов.

«Мы требуем абсолютно нормального законного бизнеса»





Один из учредителей рекламного агентства Gelikon Media Group Игорь Кучмар также подтвердил, что демонтаж был произведён без уведомления.

«Дело даже не в том, что мы требуем сохранить конструкцию или какого-то особого к нам отношения, мы требуем абсолютно нормального законного бизнеса. Мы понимаем, что время идёт, необходимо каким-то образом минимизировать количество конструкций в первой зоне — это центральные улицы города… Мы готовы к диалогу с властью, диалогу с хокимиятом», — сказал он.

По его словам, компании, которые давно работают на рынке наружной рекламы, заинтересованы в легализации сферы.

«Мы платим налоги. У меня НДС в месяц составляет 30 млн сумов. У нас есть налог на прибыль. Более того, мы готовы платить платежи, лицензии хокимияту. Проблема в том, что в 2019 году исчезла такая организация, как „Тошкент Реклама-Сервис“, которая регулировала деятельность наружной рекламы. И начался бардак. Конструкции начали появляться налево-направо. Почему они так стоят, никто не знает. Это портит экологию городской среды, это портит ситуацию на рекламном рынке — цены становятся ниже, потому что предложения больше. Мы против незаконных конструкций», — заявил он.

Игорь Кучмар считает, что большой город не может жить без наружной рекламы, но необходимо учитывать её особенности. Он согласен, что в центре или исторических частях города конструкции должны «либо исчезнуть, либо быть малого формата, как в Москве». Но для этого должен быть предусмотрен адекватный механизм.

Сотрудники правоохранительных органов при демонтаже рекламной конструкции.

Он сообщил, что у Gelikon Media Group в настоящее время демонтировали шесть рекламных конструкций.

Игорь Кучмар также посетовал, что компания не может получить договор от хокимията.

«Мы получили один раз в 2019 году, оплатили, а дальше хокимият просто не закрывает. А у нас платежи висят, авансы. Моя бухгалтерия восстала и сказала, что мы платим налоги, и получается, что мы каким-то образом скрываем свою прибыль от налогообложения. Получается, что мы платим в никуда, либо происходит странное решение. Поэтому мы несколько раз выходили с письмами, чтобы это как-то организовать уже в „Едином окне“. Ну и потом, почему мы должны бегать за каждым хокимиятом? Раньше это было в „Едином окне“, получал документ ТРС („Тошкент Реклама-Сервис“ — ред.), и нормально работаешь», — заявил он.

Игорь Кучмар предполагает, что для работников хокимията эта сфера может быть новой и непонятной.

«Я ничего плохого не хочу сказать про работников хокимията. Для них это, видимо, достаточно новая и не совсем понятная сфера деятельности. Я понимаю, их там не готовили к работе с наружной рекламной. Естественно, они не всё понимают. Естественно, для этого нужно время, опыт, желание. А у них во многом есть другие задачи. Я не очень понимаю, для чего это вешать на какие-то дополнительные отделы всех хокимиятов районов», — сказал учредитель Gelikon Media Group.

Он также выступил против полной замены обычных рекламных конструкций «на высокотехнологичные устройства», что определено в постановлении правительства. Речь идёт об установке на первостепенных центральных улицах конструкций внешней рекламы только с высокотехнологичными видеоэкранами, а на второстепенных центральных улицах — смешанных высокотехнологичных объектов.

«Что касается центральных улиц, на мой взгляд, это запрос, который должен ставиться скорее с точки зрения экономической целесообразности. Во-вторых, дизайн-кода города. В-третьих, экологии городской среды. На самом деле экраны — не самое лучшее решение, особенно в такой среде, как в Ташкенте. Это отвлекает внимание водителей. В Узбекистане огромное количество светового дня — яркость экранов должна быть выведена на максимум, иначе не видно рекламы. Это действует на зрение. Если мы поставим экраны каждые 150 м, то это будет очень странно, плохо. И это экономически никак не целесообразно. Это не будет окупаться, тем более, 90% наших рекламодателей просят статичную стандартную рекламу», — рассказал предприниматель.





Игорь Кучмар объяснил, что многие игроки рынка не решаются инвестировать в установку LED-монитора, который стоит 120 млн сумов, без отсутствия паспорта нового образца.

Бизнес-омбудсман изучает законность демонтажа конструкций внешней рекламы в Ташкенте.

«Учитывая, что данные действия местных органов власти вызывают недовольство среди предпринимателей, аппаратом бизнес-омбудсмана начато изучение законности данных действий с участием ответственных государственных органов», — говорится в сообщении.

«Газете.uz» не удалось получить комментарий в хокимияте Ташкента. В пресс-службе Антимонопольного комитета Узбекистана сообщили, что прокомментируют ситуацию в ближайшее время.