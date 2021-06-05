Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило суверенный кредитный рейтинг Узбекистана на уровне «BB-», но повысило прогноз с «негативного» на «стабильный». Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на отчёт компании.

Рейтинговое агентство S&P впервые присвоило Узбекистану суверенный кредитный рейтинг 21 декабря 2018 года. Агентство дважды в год проводит переоценку суверенного кредитного рейтинга Узбекистана и в ходе оценки знакомится с последними экономическими новостями в стране.

С июня 2020 года рейтинговое агентством S&P были понижены кредитные рейтинги 21 страны и изменены на «негативный» прогнозные показатели 13 стран, включая Узбекистана.

Это решение было объяснено относительно высоким ростом внешнего долга Узбекистана за последние два года. В то же время сообщалось, что кредитный рейтинг Узбекистана может снизиться в случае, если в течение следующих 12 месяцев не стабилизируется рост внешнего долга страны.

Представители Министерства финансов, Центрального банка и Министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана предоставили информацию о макроэкономической ситуации в стране и проводимых реформах в рамках конференц-звонков, состоявшихся 10−11 мая этого года.

По итогам этих конференц-звонков было проведено заседание кредитного комитета рейтингового агентства S&P, на котором было принято решение о повышении рейтингового прогноза Узбекистан с «негативного» до «стабильного» по следующим причинам.

1. Как отмечает S&P, в 2020 году Узбекистан был одной из немногих стран в мире, достигших экономического роста (1,6%).

По данным агентства, основными причинами экономического роста стали функционирование сельскохозяйственного и промышленного секторов, несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, реализация крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов и быстрые меры правительства по стимулированию экономики.

Согласно прогнозам агентства, в 2021 году экономика Узбекистана вырастет на 4,8%, а основным драйвером роста будет сектор услуг.

2. Согласно отчёту, рост внешнего долга замедлился, а краткосрочные фискальные и внешние риски снизились.

В частности, агентством положительно оценено установление годового лимита государственного внешнего долга (5 миллиардов долларов) и максимального размера государственного долга (60% ВВП) в законе «О государственном бюджете», а также более «требовательные» правила отбора проектов, финансируемых за счет средств государственного долга.

Агентство также отметило, что с 2017 года правительство значительно ускорило выполнение своих задач по реформированию и модернизации экономики.

S&P, верит, что эти реформы повысят производственную эффективность экономики и институциональный потенциал правительства.

3. Фискальная позиция Узбекистана в 2020—2021 годах улучшилась относительно ожиданий S&P. Отмечается, что высокая цена на золото в 2020 году привела к более низкому, чем ожидалось, общему бюджетному дефициту в поддержку государственных доходов и внешнего баланса (к концу 2020 года общий бюджетный дефицит составлял 4,5%).

В результате была сэкономлена часть средств, привлеченных для поддержки бюджета, а объем государственных активов был увеличен. Это, в свою очередь, способствовало стабилизации отношения чистого государственного долга к ВВП.

Согласно отчету, в этом году ожидается ускорение экономического роста Узбекистана ускорится хотя риски, связанные с COVID-19, остаются высокими.

4. В отчете отмечается, что внешний баланс Узбекистана завершился в 2020 году лучше, чем ожидалось. По данным агентства, на конец 2020 года ликвидные активы государственного и финансового секторов превышали общую сумму внешнего долга.

5. В последние годы правительство осуществило ряд реформ, «включая повышение независимости судебной власти, снятие ограничений на свободу слова и повышение подотчетности перед гражданами, борьбу с коррупцией, повышение прозрачности экономических данных, либерализацию торговли и обменного курса, а также реформирование и планы по приватизации государственных предприятий».

Отмечается, что сокращение участия государства в экономике и улучшение притока прямых инвестиций остается одной из основных целей правительства.

В то же время отмечена необходимость увеличения ВВП на душу населения, повышения эффективности денежно-кредитной политики, отчетности, а также развития системы взаимного сдерживания между учреждениями.

В отчете агентства перечислены факторы, которые положительно и отрицательно влияют на рейтинг Узбекистана. Согласно нему, интеграция Узбекистана в мировую экономику и улучшение потенциала экономического роста и уровня фискальных и внешних резервов в результате экономических реформ может стать фактором повышения кредитного рейтинга страны.

В качестве факторов, снижающих кредитный рейтинг страны, отмечены следующие факторы: