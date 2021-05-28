Государственный долг Узбекистана на 1 апреля 2021 года снизился на 133,7 млн долларов — до 23,2 млрд долларов, или 40,1% к валовому внутреннему продукту (ВВП), следует из отчёта Министерства финансов (PDF).

Государственный долг в пределах 60% считается безопасным для макроэкономической стабильности. Источник: Минфин

Государственный внешний долг снизился на 73,6 млн долларов (0,2% к ВПП) — до 21 млрд долларов (36,3% к ВВП). Из этой суммы 14,9 млрд долларов — долг, привлеченный от имени правительства, 6,1 млрд долларов — под гарантию Узбекистана.

Государственный внутренний долг также уменьшился на 60,1 млн долларов (0,1% к ВВП) — до 2,2 млрд долларов (3,8% к ВВП). Из этой суммы более 4 трлн сумов ($0,4 млрд) — государственные ценные бумаги, $1,8 млрд — внутренний долг под гарантии государства.

«Снижение государственного долга на 133,7 млн долларов в основном связано с осуществлением выплат по основной сумме госдолга и изменениями обменных курсов в портфеле госдолга, несмотря на освоение вновь привлеченных заёмных средств», — отметили в Минфине.

В частности, в первом квартале 2021 года:

остаток внешнего долга, привлеченного от имени Узбекистана, снизился на 126,2 млн долларов;

остаток внешнего долга, привлеченного под гарантию государства, вырос на 52,6 млн долларов;

остаток внутреннего долга, привлеченного под гарантию государства, уменьшился на 73,1 млн долларов;

остаток обязательств в результате эмиссии государственных ценных бумаг вырос на 135 млрд сумов.





«Следует отметить, что снижение отношения государственного долга к ВВП объясняется увеличением ВВП в результате реального экономического роста в первом квартале текущего года», — добавили в министерстве.

В частности, в январе-марте 2021 года темпы роста реального ВВП составили 3%.

В первом квартале валютой, оказавшей наибольшее влияние на изменение государственного долга, стала японская иена. В частности, за январь-март японская иена обесценилась на 6,1% по отношению к доллару (государственный внешний долг, привлечённый в японской иене, составляет 11% кредитного портфеля).

Распределение долга по секторам

Государственный внешний долг в разрезе секторов экономики по итогам 2020 года:

Поддержка бюджета — 4,4 млрд долларов (по состоянию на 1 января было $3,7 млрд);

Электроэнергетика — 2,9 млрд долларов ($3 млрд)

Энергетика (нефть и газ) — 2,6 млрд долларов ($2,6 млрд)

Транспорт и транспортная инфраструктура — 2,4 млрд долларов ($2,4 млрд);

Сельское и водное хозяйство — 2,3 млрд долларов ($2,2 млрд);

Жилищно-коммунальное хозяйство — 2 млрд долларов ($2,3 млрд);

Коммерческие банки — 1,3 млрд долларов;

Образование и здравоохранение — 0,7 млрд долларов ($0,7 млрд);

Химическая промышленность — 1,1 млрд долларов ($1 млрд);

Телекоммуникации — 0,2 млрд долларов ($0,2 млрд);

Другие отрасли — 1,1 млрд долларов ($1 млрд);

Кто даёт в долг

Государственный внешний долг в разрезе кредиторов на 1 апреля 2021 года:

Азиатский банк развития — 5 млрд долларов;

Всемирный банк — 3,8 млрд долларов;

Государственный банк развития Китая и другие — 2 млрд долларов;

Эксимбанк Китая — 2 млрд долларов;

Японское агентство международного сотрудничества — 1,9 млрд долларов;

Международные инвесторы — 1,7 млрд долларов;

Фонд развития экономического сотрудничества и другие — 1,0 млрд долларов;

Исламский банк развития — 0,9 млрд долларов;

Японский банк международного сотрудничества и другие — 0,4 млрд долларов;

Другие международные финансовые институты — 2,3 млрд долларов.

Минфин считает, что источники государственного внешнего долга достаточно диверсифицированы. При этом 43,8% этого долга приходится на иностранные государственные финансовые учреждения.

Выполнение лимита для привлечения госдолга.

Валютная структура долга

Валютная структура внешнего долга (являющаяся одним из индикаторов фактического риска для экономики, связанного с изменениями валютного курса) выглядит таким образом:

Доллар США — 70,4%;

Японская иена — 11%;

СДР (специальные права заимствования) — 9,5%;

Евро — 5%;

Китайский юань — 1,3%;

Узбекский сум — 0,9%;

Южнокорейская вона — 0,9%;

Саудовский риал — 0,7%;

Кувейтский динар — 0,4%;

Дирхам ОАЭ — 0,02%.

Расходы на обслуживание госдолга

По итогам первого квартала 2021 года расходы на обслуживание госдолга (за счёт средств госбюджета и госпредприятий) составили 516,1 млрд долларов.

Из них 300,3 млн долларов — государственный внешний долг ($200,1 млн — выплаты по основному долгу, $100,2 млн — проценты), а также государственный внутренний долг — 215,8 млн долларов ($177,3 млн — основной долг, $38,5 млн — проценты).

В отчёте также перечислены проекты, финансируемые за счёт средств внешних заимствований.

В обзоре не приведён уровень долга частного сектора. По данным Центрального банка на 1 января 2021 года, доля частного сектора в совокупном внешнем долге страны составляет 12,5 млрд долларов, но большая часть приходится на банковский, нефтегазовый и энергетический, телекоммуникационный сектор, которые в большей степени представлены госпредприятиями.