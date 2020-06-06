Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило суверенный кредитный рейтинг Узбекистана на уровне «BB-», сообщила пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на отчет компании, выпущенный 5 июня.

Агентство в своем документе обратило особое внимание на следующие факторы:

правительство продвинулось в осуществлении комплексных реформ и модернизации экономики;

страна добивается успеха в проведении институциональных реформ. В частности, отмечено, что индексы Узбекистана в рейтингах «Ведение бизнеса» (69-е место, +7 позиций по итогам 2019 года) и «Восприятие коррупции» (153-е место, +5 позиций), а также показатели страны в индексах управления Всемирного банка значительно улучшились.

в результате реформ банковского сектора, начатых в 2019 году, отмечается снижение уровня долларизации в банковской системе, что в сочетании с мерами, направленными на снижение сегментации кредитного рынка, будет способствовать переходу Центрального банка на режим инфляционного таргетирования и повышению действенности монетарной политики;

В результате налоговой реформы расширилась налоговая база и улучшилась собираемость налогов, а также повысилась фискальная прозрачность в стране;

приоритетными задачами правительства остаются реформа предприятий с государственной долей и увеличение объемов прямых инвестиций.

Вместе с тем, прогноз по рейтингу Узбекистана S&P Global Ratings изменил со «стабильного» на «отрицательный». что обусловлено негативным влиянием пандемии коронавируса на экономику страны и значительным ростом государственного внешнего долга Узбекистана за последние 12 месяцев в результате привлечения средств на финансирования инвестиционных проектов, поясняется в сообщении.

В то же время S&P Global Ratings признает, что несмотря на высокие темпы роста государственного внешнего долга, который на 1 июня составляет 16,9 млрд долларов, или 29,2% к ВВП, риски, связанные непосредственно с государственным долгом, все еще находятся на низком уровне, отметили в Минфине.

При этом 11,4 млрд долларов, или 67% внешнего государственного долга, приходятся на средства, привлеченные от имени правительства или под государственную гарантию для финансирования инвестиционных проектов и программ государственных предприятий.

В отчете о долговой устойчивости Международного валютного фонда, опубликованном 19 мая, отмечается высокий потенциал обслуживания долга Узбекистана и его умеренный объем, подчеркивают в Минфине.

В целом, из-за негативного влияния пандемии коронавируса и последствий глобального кризиса наблюдаются ухудшения кредитных рейтингов мноних стран мира. В частности, с начала года S&P Global Ratings резко изменило суверенные кредитные рейтинги или прогноз 47 стран мира.

Агентство отметило факторы, которые окажут положительное влияние на международный суверенный кредитный рейтинг Узбекистана в будущем: снижение темпов роста внешнего долга в среднесрочной перспективе; улучшение потенциала и устойчивости роста экономики Узбекистана в результате интеграции в глобальную экономику и реформирования предприятий с государственной долей, диверсификация доходов государственного бюджета и структуры экспорта.

В то же время, согласно S&P Global Ratings, в качестве факторов, оказывающих негативное влияние на международный суверенный кредитный рейтинг республики, перечислены:

более быстрый рост объема внешнего долга и значительное ухудшение фискального баланса в результате увеличения долговой нагрузки до 2023 года;

увеличение объемов государственных обязательств в результате ухудшения состояния предприятий с государственной долей;

значительное повышение уровня долларизации в экономике, несмотря на проводимые реформы.

Таким образом, улучшение прогноза кредитного рейтинга может быть обусловлено поддержанием государственного долга на безопасном уровне для макроэкономической стабильности и строгим контролем роста внешнего долга.

Минфин заверил, что предпринимает необходимые меры для достижения этих целей.

В частности, по методологии Международного валютного фонда и при его содействии рассчитан безопасный уровень государственного долга страны на уровне 50% к ВВП. Исходя из этого предельный объем внешних заимствований, привлекаемых от имени правительства и под его гарантию в 2020 году, установлен законом о госбюджете в размере 4 млрд долларов.

В упомянутом выше отчете МВФ от 19 мая отмечается, что при установлении предельных годовых объемов внешних государственных заимствований на уровне 4 млрд долларов в среднесрочной перспективе внешний долг Узбекистана сохранится на безопасном уровне.

Кроме того, для совершенствования законодательной базы по эффективному управлению госдолгом разрабатывается проект закона «О государственном долге». Техническую поддержку при этом оказывает Казначейство США.

Совместно со Всемирным банком и Международным валютным фондом подготовлена «Стратегия управления государственным долгом Республики Узбекистан на 2020−2022 годы», которая будет ежегодно обновляться.

В рамках этой стратегии предпринимаются усилия для диверсификации госдолга посредством покрытия бюджетного дефицита через выпуск государственных ценных бумаг на внутреннем рынке. В частности, их объем увеличился с 600 млрд сумов в 2018 году до 1,6 трлн сумов в 2019 году, а с начала 2020 года выпущено государственных облигаций на 3,4 трлн сумов.

«Надеемся, что эти действенные меры послужат улучшению суверенного кредитного рейтинга Республики Узбекистан в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — резюмировал Минфин.