Сенаторы изучили соблюдение гарантий прав на земельные участки в Ташкентской области и выявили нарушения. Результаты их изучения были обсуждены на заседании кенгаша Сената Олий Мажлиса под председательством главы верхней палаты парламенты Танзилы Нарбаевой, сообщила пресс-служба Сената.

Было выявлено, что в 9614 случаях 1618 га земельных площадей были заняты самовольно.

Требования Земельного кодекса не были соблюдены при выделении по решениям хокимом области земель предпринимателям в Кибрайском, Куйичирчикском, Ахангаранском, Паркентском, Юкоричирчикском и Бостанлыкском районах, а использование предпринимателями выделенных земель контролировалось «не на должном уровне», отметили сенаторы.

Кроме того, не принимались меры по возмещению ущерба, причиненного при изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд непосредственно до изъятия, а убытки, причиненные некоторым лицам, до сих пор не компенсированы в полном объеме, говорилось на заседании кенгаша Сената.

Сенаторы поручили руководителям областного хокимията и соответствующих министерств и ведомств рассмотреть вопрос о должностных лицах, допустивших серьезные ошибки и недостатки, и принять в их отношении меры.

Напомним, на прошлой неделе в махалле «Чинкелди» Кибрайского района бульдозер уничтожил 8,7 га поля со спелой клубникой. В районной администрации сообщили, что земли изъяты для государственных нужд в рамках строительства парка «Новый Узбекистан», комплекса «Истиклол» и других объектов. Позже хокимият района выплатил 154 млн сумов компенсации дехканам, чьи посевы были уничтожены. За каждый гектар земли с несобранным урожаем они получили от 20 млн сумов.

В конце марта Генеральная прокуратура сообщила о выявлении с начала года более 400 случаев незаконного освоения 159 га орошаемых земель в Ташкентской области. На части этих территорий зафиксировано почти 790 случаев нелегального строительства.