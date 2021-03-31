Генеральная прокуратура выявила в Ташкентской области факты нелегального освоения орошаемых земель и строительства различных объектов на этих территориях, говорится в репортаже телеканала «Узбекистан 24».

В общей сложности с начала года в регионе установлено 416 случаев незаконного освоения земельных участков площадью 159 га земли. На 88 га этой территории зафиксированы 789 случаев нелегального строительства объектов. К настоящему моменту уже снесены 517 построек на площади 63 га.

К примеру, в Кибрайском районе в 2019 году были выделены земли для организации фермерского хозяйства, но в том же году участки были возвращены в резерв районного хокимията. Позже решением хокима земли переданы садово-виноградарному товариществу «Нерудник Ирис».

Глава предприятия самовольного выделил 9 соток орошаемой земли 17 гражданам для строительства индивидуального жилья. В хокимияте Ташкентской области уточнили, что работы были начаты без разрешения администрации района и с грубым нарушением архитектурных и строительных норм. Из-за ограждения участков бетонными стенами сельскохозяйственные земли пришли в непригодное для использования состояние.

«Земли для сельскохозяйственных назначений не выставляются на аукцион. Соответствующие предприятия не имеют права произвольно назначать на этом месте стройку и давать какие-либо указания», — сказал хоким Кибрайского района Мираъзам Миркасымов.

Согласно протесту прокуратуры самовольные постройки были снесены самими правонарушителями, земли возвращены в хокимият.

Строительство зданий на землях сельскохозяйственного назначения запрещено указом президента о мерах по эффективному использованию земельных и водных ресурсов в сельском хозяйстве от 2019 года.