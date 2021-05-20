Отмена истребования государственными органами Узбекистана только лишь 18 видов справок позволяет ежегодно экономить около 15 млн долларов и положительно скажется на жизни более 12 миллионов граждан (35% населения). Об этом заявил министр Русланбек Давлетов, выступая 19 мая на Петербургском международном юридическом форуме, сообщили в пресс-службе Минюста.

Напомним, в марте президент подписал указ о сокращении бюрократических барьеров. Тогда было отменено истребование 17 видов документов и сведений. С 2020 года госорганы перестали запрашивать у граждан почти 30 видов справок, включая справку с места жительства, справку об отсутствии места работы и другие.

Министр заявил, что до конца года число госуслуг планируется довести до 200, а также провести инвентаризацию всех госуслуг, сократить сроки, снизить стоимость и упростить условия их предоставления.

«Современные технологии предполагают беспрецедентные возможности для того, чтобы в ближайшей перспективе абсолютное большинство госуслуг предоставлялось дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть на постоянной основе», — отметил Русланбек Давлетов.

Министр также сообщил, что благодаря управляемой Минюстом системе License удалось полностью перевели в электронный формат лицензионные разрешительные и уведомительные процедуры, при этом в процессе цифровизации практически на 40% сокращено количество видов деятельности, требующих получения лицензии и разрешения.

«Только отказ от практики оформления лицензий и разрешений на специальных бланках и полный переход к выдаче электронных документов сэкономил средства в размере более 1,5 млн долларов, а также 3,5 млн листов бумаги. Кроме этого, Минюст за счет внедрения цифровых решений, в прошлом году сэкономил 100 тонн бумаги», — заявил глава Минюста.

Он добавил, что реализация другого проекта — «Цифровое ведомство» — обеспечит цифровизацию всех административных процедур и операционных процессов с организацией безбумажного электронного документооборота и делопроизводства, а также автоматизацию межведомственного электронного взаимодействия.

По словам министра, на основе системы MOODLE LMS создана информационная база Ташкентского государственного юридического университета, которая позволила полностью перевести в электронный формат все процессы, связанные с обучением студентов. К системе подключены около 5000 пользователей и внедрены около 300 учебных курсов.