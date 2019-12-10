Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшему сокращению бюрократических барьеров и внедрению современных управленческих принципов в деятельность государственных органов и организаций» от 9 декабря (ПП-4546).

В соответствии с постановлением, с 1 января 2020 года запрещено истребование госорганами и организациями у граждан 28 видов документов и их выдача органами самоуправления граждан:

Справка с места жительства; Справка о том, что заявитель проживает (прописан) по месту жительства; Справка о количестве постоянно и временно прописанных жителей; Справка с места постоянного жительства с указанием срока проживания; Справка, подтверждающая количество проживающих лиц; Справка с указанием лиц, проживающих в жилом помещении; Справка о том, что заявитель проживает (прописан) по месту жительства один; Справка, подтверждающая факт одинокого проживания гражданина; Справка, подтверждающая факт проживания членов семьи с пенсионером на день его смерти; Справка, подтверждающая время ухода за престарелым, достигшим 80-летнего возраста, нуждающимся в постороннем уходе; Справка, подтверждающая нахождение на иждивении нетрудоспособных членов семьи; Справка о составе членов семьи, находившихся на иждивении умершего кормильца; Справка, подтверждающая степень родства умершего с работником; Справка, подтверждающая занятость граждан, работающих в личных подсобных хозяйствах; Справка, подтверждающая то, что лицо фактически осуществляет уход за инвалидом; Справка о безработности; Справка о том, что один из родителей, супруг, дед, бабушка, брат или сестра умершего кормильца были заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца до достижения ими возраста, дающего право работающим находиться в отпуске без сохранения содержания по уходу за ребенком, и не работали; Справка о том, что родитель, супруг или другой член семьи умершего не работает и занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего, не достигшими трех лет; Справка для назначения пособия в случае смерти члена семьи, находившегося на иждивении работника; Справка с вклеенной фотокарточкой несовершеннолетнего лица или лица, не получавшего паспорт, для получения повторного свидетельства о рождении; Справка для подтверждения состоятельности родственников по содержанию и обеспечению необходимого ухода за опекаемым; Справка для неработающих лиц, выразивших желание стать опекуном или попечителем; Справка о наличии в личном подсобном хозяйстве крупного рогатого скота или занятии выращиванием других видов сельскохозяйственной продукции; Справка, подтверждающая факт наличия условий для осуществления розничной реализации товаров собственного изготовления; Справка о необходимости проживания женщин с заболеваниями (туберкулез, тяжелые проявления кожных и венерических заболеваний, гнойное воспаление при диабете, псориаз) в отдельной комнате; Справка о женщинах, которые воспитывают двух или более несовершеннолетних детей в одиночку в семье с низким доходом; Справка с характеристикой лиц, освобожденных из мест отбывания наказания, а также лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы; Сведения для установления факта осуществления погребения.

Как мы уже писали, с 1 января 2021 года отчетность и документооборот между государственными органами и организациями, а также их структурными подразделениями будет формироваться и осуществляться в электронном виде.

Документ был разработан на основании предложений Министерства юстиции.