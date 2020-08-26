Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 августа подписал указ «О мерах по кардинальному совершенствованию лицензионных и разрешительных процедур» (копия есть у «Газеты.uz»).

Согласно документу, с 1 января 2021 года всего отменяются 70 из 266 видов лицензируемой деятельности, а также 35 из 140 документов разрешительного характера:

отменяются 37 лицензий и 10 разрешений;

путем объединения отменяются 16 лицензий и 11 разрешений;

путем внедрения уведомительного порядка отменяются 17 лицензий и 14 разрешений;

почти в 2 раза сокращаются сроки оформления 14 видов лицензируемой деятельности и документов разрешительного характера;

упрощается процедура получения 115 лицензий и документов разрешительного характера.

Перечень отдельных лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур, отменяемых с 1 января 2021 года

№ Наименование Уполномоченный орган Механизмы регулирования I. Лицензируемые виды деятельности 1. Аудиторская деятельность Министерство финансов Определить, что право на оказание аудиторских услуг предоставляется организациям, которые являются членами общественных объединений аудиторских организаций, аккредитованных в Министерстве финансов. Обязательная сертификация аудиторов. 2. Деятельность по воспроизведению аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ Агентство по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Развитие общественного контроля по защите авторских и смежных прав. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 3. Деятельность по изготовлению фонограмм Агентство по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Развитие общественного контроля по защите авторских и смежных прав. Привлечение к ответственности

за нарушение авторских и смежных прав. 4. Деятельность по производству бланков ценных бумаг Центральный банк Установить, что деятельность по разработке бланков ценных бумаг осуществляется только государственным унитарным предприятием «Государственный знак». 5. При лицензировании деятельности по проектированию, строительству, эксплуатация и оказание услуг сетей телекоммуникаций: оказание услуг сетей передачи данных пунктами общего пользования, в том числе пунктами общего пользования субъектов малого предпринимательства в сельской местности; эксплуатация, оказание услуг сетей телекоммуникаций субъектами малого предпринимательства в сельской местности; оказание услуг субъектами малого предпринимательства в сельской местности из междугородних сетей телекоммуникаций; оказание услуг международных сетей телекоммуникаций субъектами малого предпринимательства в сельской местности. Министерство по развитию информационных технологий

и коммуникаций Регулирование деятельности по проектированию, строительству, использованию и обслуживанию сетей телекоммуникаций посредством иных направлений лицензирования и иных нормативно-правовых актов. 6. При лицензировании профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: деятельность инвестиционных фондов Агентство по развитию рынка капитала Создание инвестиционного фонда в форме акционерного общества. Соблюдение требований законов «Об инвестиционных и паевых фондах», «Об акционерных обществах и защите прав и акционеров» и «О рынке ценных бумаг». 7. При лицензировании проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта мостов и тоннелей: деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей Министерство строительства Технический регламент. Меры контроля за эксплуатацией. 8. Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт оборонных объектов Министерство строительства Разрешение органов обороны на осуществление строительной организацией деятельности на режимных объектах. Меры эксплуатационного контроля. Соблюдение правил, установленных режимом объекта. 9. При лицензировании деятельности по проектированию, разработке, производству, реализации, ремонту

и использованию средств криптографической защиты информации: проектирование средств криптографической защиты информации; ремонт средств криптографической защиты информации; использование криптографических средств защиты информации Служба государственной безопасности Регулирование деятельности по подготовке, производству и реализации средств криптографической защиты информации посредством других направлений лицензирования и иных нормативно-правовых актов. 10. Оценочная деятельность Агентство по управлению государственным активами Регистрация в качестве субъекта предпринимательства. Выдача квалификационного сертификата оценщикам. Определение членства оценочных организаций в общественных объединениях, аккредитованных в Агентстве по управлению государственными активами, для развития механизма саморегулирования. 11. Риэлторская деятельность Агентство по управлению государственным активами Регистрация в качестве субъекта предпринимательства. Выдача квалификационного сертификата риэлторам. Определение членства риэлторских организаций в общественных объединениях, аккредитованных в Агентстве по управлению государственными активами, для развития механизма саморегулирования. Внедрение единой системы мультилистинга (электронной платформы рынка недвижимости). 12. Деятельность по торговле утвержденными образцами форменной одежды военнослужащих и сотрудников министерств, ведомств и организаций Хокимияты городов (районов) Регистрация в качестве субъекта предпринимательства. Обеспечение пожарной безопасности на торговом объекте и подключение к охранно-сигнализационной службе. Реализация форменной одежды военнослужащих только военнослужащим. 13. Деятельность по добыче драгоценных и редкоземельных металлов, драгоценных камней Государственный комитет промышленной безопасности Лицензия на геологоразведочные работы. Учет результатов геолого-поисковых работ. Лицензия на земельный участок, на котором находится месторождение полезных ископаемых. Горноотводный акт. 14. Фармацевтическая деятельность (за исключением розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения): производство изделий медицинского назначения; изготовление изделий медицинского назначения; оптовая реализация изделий медицинского назначения; фасовка и оптовая реализация лекарственного сырья растительного происхождения. Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Техническое регулирование деятельности по производству и изготовлению медицинских изделий. Регистрация лекарственных растений. Сертификация продукции. 15. Проектирование средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Министерство по чрезвычайным ситуациям Уведомление о начале или завершении деятельности по разработке архитектурно-градостроительной документации. Проектно-сметная документация рассматривается и согласовывается архитектурно-градостроительными советами и главными территориальными управлениями Министерства строительства. Проведение экспертизы проектных решений по сейсмостойкости и пожарной безопасности объектов ГУП «Экспертиза градостроительной документации» при Министерстве строительства. 16. При лицензировании деятельности по городским, пригородным, междугородным и международным перевозкам пассажиров и грузов автомобильным транспортом: городская и пригородная перевозка грузов автомобильным транспортом; междугородная перевозка грузов автомобильным транспортом Министерство транспорта Ежегодный обязательный технический осмотр транспортных средств. Проведение технического осмотра автотранспортных средств перед выездом. Осуществление контроля на дорогах сотрудниками службы безопасности дорожного движения МВД. II. Документы разрешительного характера 17. Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Удостоверение, подтверждающее право иностранного гражданина на работу в Узбекистане. Определение максимальной квоты на привлечение иностранной рабочей силы на предприятии. 18. Согласование комплекса мер по оздоровлению финансового состояния страховщика Агентство по развитию страхового рынка при Министерстве финансов Определение основных требований, предъявляемых к мерам оздоровления финансового состояния страховщика. Контроль финансового состояния страховщика. 19. Сертификат на право проведения аудиторских проверок банков Центральный банк Наличие, по крайней мере, двух аудиторов с сертификатом Центрального банка в штате аудиторской организации, проводящей аудиторские проверки в банках. 20. Заключение экспертизы по проектам и работам по приемке в эксплуатацию объектов, продукции и технологий в части соответствия их установленным требованиям в сфере железнодорожного транспорта Министерство транспорта Меры по обеспечению соответствия железнодорожных объектов, продукции и технологий международным стандартам качества и безопасности железнодорожных перевозок. На практике существует ряд нормативных документов (государственные стандарты и стандарты организаций, технические условия, руководства, правила и инструкции) по железнодорожному подвижному составу и видам ремонта железных дорог. 21. Согласование использования в производстве технических решений на продление сроков службы локомотивов, грузовых и изотермических вагонов Министерство транспорта Получение и соблюдение технического решения о продлении срока службы подвижного железнодорожного состава, оформляемого аккредитованной специализированной экспертной организацией. 22. Согласование проекта строительства новых и реконструкции действующих предприятий, связанных с использованием водных ресурсов и сброса дренажно-сточных вод Министерство водного хозяйства Рассмотрение и согласование проектно-сметной документации архитектурно-градостроительными советами и территориальными главными управлениями Министерства строительства. Экспертиза проектных решений по сейсмостойкости и пожарной безопасности объектов. Приемка в эксплуатацию новых предприятий, связанных с использованием завершенных строительством (реконструкцией) водных ресурсов и сбросом сточных вод. 23. Согласование проектирования, строительства, реконструкции зданий и сооружений, систем водоснабжения, канализации и очистки сточных вод, гидротехнических сооружений, других объектов на предмет соблюдения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов Министерство здравоохранения Рассмотрение и согласование проектно-сметной документации архитектурно-градостроительными советами и территориальными главными управлениями Министерства строительства. Экспертиза проектных решений по сейсмостойкости и пожарной безопасности объектов. 24. Разрешение на проектирование, строительство или приобретение, установку, ввод и использование сетей кабельного телевидения Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Соблюдение требований, установленных законодательством о телекоммуникациях. 25. Разрешение на занятие тренерской деятельностью Министерство физической культуры и спорта Регистрация в качестве субъекта предпринимательства. Получения соответствующего сертификата по итогам повышения квалификации тренера. 26

Паспорт физкультурно-оздоровительного или спортивного сооружения

Государственное предприятие «Центр сертификации и компьютеризации» Министерства физической культуры и спорта

Прием в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного или спортивного сооружения, строительство (реконструкция) которого завершено.



Проверка соответствия спортивного сооружения установленным стандартам перед проведением соревнований.



В проекте указа президента (обсуждение завершилось 30 июля) предлагалось отменить следующие лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур, которые в результате не вошли в итоговый документ или были изменены:

деятельность по организации лотерей;

при лицензировании деятельности по производству пищевого и технического этилового спирта, алкогольной продукции: деятельность по производству пива и пивных напитков (перешел в раздел порядка уведомления);

специальное разрешение для отчуждения или перехода от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства либо иным способом музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Национального музейного фонда (перешел в раздел порядка уведомления);

свидетельство о регистрации музейных предметов и музейных коллекций в Государственном каталоге Национального музейного фонда

разрешение на открытие счетов юридическими лицами-резидентами за границей.

Перечень отдельных лицензируемой видов деятельности и разрешительных процедур, отменяемых путем объединения с 1 января 2021 года

№ Наименование лицензий и разрешений, отменяемых путем объединения № Наименование объединенных лицензий и разрешений Уполномоченный орган I. Лицензируемые виды деятельности Лицензирование деятельности по обращению с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами 1. Хранение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 1. Другие направления обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами (кроме транспортировки) Министерство здравоохранения Лицензирование ветеринарной деятельности 2. Реализация биологических препаратов ветеринарного назначения, в том числе ветеринарных препаратов 2. Реализация ветеринарных препаратов, в том числе биопрепаратов ветеринарного назначения, кормовых добавок и зоогигиенических средств Государственный комитет по развитию ветеринарии и животноводства 3. Реализация ветеринарных препаратов, в том числе лекарственных средств ветеринарного назначения, кормовых добавок и зоогигиенических средств Городские, пригородные, междугородные и международные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом 4. Городская перевозка пассажиров автобусом 3. Городские, пригородные и межгородные перевозки пассажиров в микроавтобусах

и автобусах Министерство транспорта 5. Пригородная перевозка пассажиров автобусом 6. Междугородная перевозка пассажиров автобусом 7. Городская перевозка пассажиров микроавтобусом 8. Пригородная перевозка пассажиров микроавтобусом 9. Междугородная перевозка пассажиров микроавтобусом 10. Городская перевозка пассажиров легковым автомобилем 4. Городские, пригородные и межгородные перевозка пассажиров легковым автомобилем 11. Пригородная перевозка пассажиров легковым автомобилем 12. Междугородная перевозка пассажиров легковым автомобилем Лицензирование деятельности по проектированию, строительству, эксплуатации и оказанию услуг сетей телекоммуникаций 13. Проектирование локальных сетей телекоммуникаций 5. Проектирование местных, междугородных, международных сетей телекоммуникаций Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций 14. Проектирование междугородных сетей телекоммуникаций 15. Проектирование международных сетей телекоммуникаций 16. Строительство местных сетей телекоммуникаций 6. Строительство местных, междугородных, международных сетей телекоммуникаций 17. Строительство междугородных сетей телекоммуникаций 18. Строительство международных сетей телекоммуникаций 19. Использование местных телекоммуникационных сетей 7. Использование местных и междугородних телекоммуникационных сетей 20. Использование междугородних телекоммуникационных сетей 21. Предоставление услуг местных телекоммуникационных сетей 8. Предоставление услуг местных и междугородних телекоммуникационных сетей 22. Предоставление услуг междугородних телекоммуникационных сетей Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 23. Деятельность организатора внебиржевых торгов ценными бумагами 9. Деятельность фондовых бирж Агентство по развитию рынка капитала 24. Деятельность фондовых бирж II. Документа разрешительного характера 25. Предварительное разрешение на приобретение акций банков-резидентов 10. Предварительное разрешение на приобретение акций банков-резидентов Центральный банк 26. Предварительное согласование приобретения в результате одной или нескольких сделок юридическим или физическим лицом либо группой юридических и физических лиц, связанных между собой соглашением или контролирующих имущество друг друга, более 20 процентов акций банка 27. Согласование схемы маршрута перевозки тяжеловесных, крупногабаритных или опасных грузов, за исключением радиоактивных отходов низкой и средней активности, автомобильным транспортом 11. Разрешение на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов, за исключением радиоактивных отходов низкой и средней активности, автомобильным транспортом Министерство транспорта 28. Разрешение на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов, за исключением радиоактивных отходов низкой и средней активности, автомобильным транспортом 29. Ветеринарно-санитарное заключение о соответствии деятельности субъекта по производству, хранению и реализации продукции и сырья животного происхождения ветеринарным, ветеринарно-санитарным правилам и нормам 12. Ветеринарно-санитарное заключение о соответствии о соответствии специализированного убойного предприятия и деятельности субъекта по производству, хранению и реализации продукции и сырья животного происхождения ветеринарным, ветеринарно-санитарным правилам и нормам.

Комитет по развитию ветеринарии и животноводства Республики Каракалпакстан, управления по развитию ветеринарии и животноводства областей и города Ташкента 30. Ветеринарно-санитарное заключение о соответствии специализированного убойного предприятия ветеринарным, ветеринарно-санитарным правилам и нормам 31. Разрешение на проведение массовых мероприятий 13. Разрешение на проведение массовых мероприятий Министерство внутренних дел 32. Разовое разрешение на концертно-зрелищное мероприятие 33. Согласование разрешения на проведение массовых мероприятий международного и общегосударственного значения 34. Ветеринарный сертификат 14. Ветеринарный сертификат Отделы ветеринарии и развития животноводства районов (городов) 35. Ветеринарное свидетельство 36. Разрешение на ввоз, приобретение и хранение взрывчатых материалов, а также их перевозку автомобильным и железнодорожным транспортом

15. Разрешение на ввоз, приобретение и хранение взрывчатых материалов, а также их перевозку автомобильным и железнодорожным транспортом Министерство внутренних дел, Государственный комитет по промышленной безопасности 37. Свидетельство на эксплуатацию мест хранения взрывчатых материалов

38. Решение об утверждении проектно-сметной документации на проведение работ по геологическому изучению недр 16. Заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации геологических материалов по недрам Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам

39. Согласование проекта геологоразведочных работ

40. Учет работ по геологическому изучению недр, связанных с добычей полезных ископаемых

17. Учет работ по геологическому изучению недр, связанных с добычей полезных ископаемых

Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам

41. Согласование списания с баланса пользователя недр, добытых и потерянных в процессе добычи запасов полезных ископаемых 42. Согласование технического проекта горнодобывающего и перерабатывающего предприятия по добыче полезных ископаемых, в том числе на добычу полезных ископаемых и опытно-промышленную разработку месторождения 18. Горноотводный акт Инспекция по надзору за горно-геологической деятельностью при Государственном комитете по геологии и минеральным ресурсам, Государственный комитет промышленной безопасности (по части промышленной безопасности) 43. Горноотводный акт 44.

Разрешение на перепрофилирование и реконструкцию объекта

19.

Разрешение на перепрофилирование и реконструкцию объекта

Министерство строительства

45.

Разрешение на перевод жилого помещения в категорию нежилого



Примечания:

1. Объединенные лицензии и документы разрешительного характера действительны в течение срока их действия и не требуют переоформления;

2. Размер государственной пошлины, взимаемой за объединенную лицензируемую деятельность и разрешительные процедуры, сохраняется в минимальном размере госпошлины, установленной для вида деятельности, отменяемой путем объединения.

В вышеуказанный список по сравнению с проектом указа было включено объединение разрешения на перепрофилирование и реконструкцию объекта и на перевод жилого помещения в категорию нежилого, хотя предлагалось сделать этот порядок уведомительным.

Перечень отдельных видов деятельности, по которым с 1 января 2021 года внедряется порядок уведомления взамен лицензионных и разрешительных процедур

№ Наименование лицензий и разрешений Наименование уведомления Уполномоченный орган I. Лицензируемые виды деятельности 1. Лицензия на деятельность по производству ювелирных изделий и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней Уведомление о начале или завершении деятельности по производству ювелирных изделий и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней Государственная пробирная палата при Министерстве финансов 2. Лицензия на деятельность ломбардов Уведомление о начале или завершении деятельности ломбарда Центральный банк 3. При лицензировании профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг деятельность инвестиционного консультанта Уведомление о начале или завершении деятельности инвестиционного консультанта Агентство по управлению государственных активов 4. При лицензировании негосударственной образовательной деятельности: внешкольное образование; повышение квалификации и переподготовки кадров; организация учебных курсов по изучению иностранных языков. 1. Уведомление о начале или окончании деятельности по предшкольной подготовки и внешкольному образованиию 2. Уведомление о начале или окончании деятельности по повышению квалификации и переподготовки кадров 3. Уведомление о начале или окончании деятельности по организации учебных курсов по изучению иностранных языков Государственная инспекция по контролю качества образования при Кабинете Министров 5. При лицензировании ветеринарной деятельности: ветеринарная лечебно-профилактическая работа. Уведомление о начале или завершении ветеринарной лечебно-профилактической деятельности Региональные подразделения Комитета ветеринарии и развитию животноводства 6. Лицензирование деятельности по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

1. Уведомление о начале или завершении деятельности по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию устройств автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации 2. Уведомление о начале или завершении деятельности по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию технических средств и систем охраны Министерство чрезвычайных ситуаций

Национальная гвардия 7. Лицензия на реализацию нефтепродуктов (автобензина, авиабензина, экстрабензина, дизельного топлива, авиакеросина, мазута, печного топлива, нефтебитума, а также технических масел и смазочных материалов), за исключением расфасованных в заводские упаковки Уведомление о начале или завершении деятельности по реализации нефтепродуктов, за исключением расфасованных в заводские упаковки «Узнефтегазинспекция» при Министерстве Энергетики 8. Лицензия на геодезическую и картографическую деятельность Уведомление о начале или завершении геодезической и картографической деятельности Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру 9. При лицензировании деятельности по производству пищевого и технического этилового спирта, алкогольной продукции (за исключением натурального вина): деятельность по производству пива и пивных напитков Уведомление о начале или завершении деятельности по производству по производству пива и пивных напитков (за исключением натурального вина) Инспекция по регулированию алкогольного и табачного рынка при Министерстве финансов и Агентство по развитию виноделия при Министерстве сельского хозяйства 10. При лицензировании розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения в фармацевтической деятельности:



розничная торговля офтальмологическими медицинскими изделиями (оптикой)

Уведомление о начале или завершении деятельности по розничной торговле офтальмологическими медицинскими изделиями (оптикой)

Агенство по развитию фармацевтической отрасли II. Документы разрешительного характера

11. Свидетельство о государственной регистрации средств массовой информации Уведомление о начале или завершении деятельности средств массовой информации Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента 12. Разрешение на ввоз и вывоз уполномоченными банками наличной иностранной и (или) национальной валюты Уведомление о ввозе наличной иностранной и (или) национальной валюты. Центральный банк 13. Разрешение на регистрацию филиала банка Уведомление об открытии и ликвидации филиала или офиса обслуживания банка. Центральный банк 14. Свидетельство о включении в Единый реестр профессиональных участников рынка услуг в сфере охраны труда Уведомление о начале или завершении деятельности профессионального участника рынка услуг в сфере охраны труда. Министерство занятости и трудовых отношений 15. Свидетельство-разрешение к розничной торговле алкогольной продукцией Уведомление о начале или завершении деятельности по розничной торговле алкогольной продукцией. Государственный налоговый комитет 16. Свидетельство-разрешение на право реализации алкогольной продукции предприятиями общественного питания Уведомление о начале или завершении деятельности по реализации алкогольной продукцией предприятиями общественного питания. Государственный налоговый комитет 17. Паспорт автовокзала (автостанции) Уведомление о начале или завершении деятельности автовокзала (автостации). Министерство транспорта 18. Свидетельство о регистрации деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями Уведомление о начале или завершении деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Государственная пробирная палата при Министерстве финансов 19. Свидетельство о регистрации для продажи ювелирных изделий и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней Уведомление о начале или завершении деятельности по продаже ювелирных изделий и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Государственная пробирная палата при Министерстве финансов 20. Свидетельство о соответствии конструкции автомототранспортного средства и (или) его части требованиям безопасности дорожного движения Уведомление о начале или завершении деятельности связанной с изменением конструкции автомототранспортного средства. Министерство внутренних дел 21. Разрешение на использование высокочастотных устройств Уведомление о начале или завершении деятельности по использованию высокочастотных устройств. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций 22. Разрешение на деятельность семейных негосударственных дошкольных образовательных учреждений Уведомление о начале или завершении деятельности семейных негосударственных дошкольных образовательных учреждений. Районные (городские) отделы Министерства дошкольного образования 23. Специальное разрешение для отчуждения или перехода от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства либо иным способом музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Национального музейного фонда

Уведомление об отчуждении или переходе от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства либо иным способом музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Национального музейного фонда

Министерство культуры

24. Разрешение на деятельность по реализации культурных ценностей Уведомление о начале или завершении деятельности по реализации культурных ценностей Министерство культуры



В итоговый проект не вошел предлагаемый перевод в порядок уведомления деятельности инвестиционного посредника, доверительного управляющего инвестиционными активами, лицензирование концертно-зрелищной деятельности и деятельности по разработке архитектурно-градостроительной документации.

Перечень лицензий и документов разрешительного характера, сроки оформления которых сокращаются с 1 января 2021 года