Президент Шавкат Мирзиёев 10 мая ознакомился с презентацией о результативности реформ в сфере государственных услуг, сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, с 1 апреля 2018 года начало работу Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции Узбекистана. На начальном этапе агентство оказывало 37 услуг. Сегодня их число достигло 157. Ежедневно граждане получают в среднем 57 тысяч услуг.

За прошедшее время было упрощено оказание более 70 госуслуг. Число необходимых документов сокращено с 221 до 95. В регионах построено 145 новых зданий центров госуслуг и 115 филиалов агентства. Полностью оцифровано 60 миллионов бумажных данных в архивах актов гражданского состояния.

Однако некоторые проблемы сдерживают увеличение охвата и скорости обслуживания, говорится в сообщении. Так, только 11% услуг предоставляются в электронном виде, так как необходимый массив данных остается неоцифрованным. В мобильном приложении Единого портала интерактивных государственных услуг доступно всего 30 видов услуг. Из них интерактивны лишь 11. Не используются широко система электронной идентификации и электронная цифровая подпись.

Эти и другие вопросы, а также пути их решения обсуждены в ходе презентации. Президент поручил до конца года довести количество услуг до 200, а также провести инвентаризацию всех 716 государственных услуг, сократить сроки, снизить стоимость, упростить условия и требования их предоставления.

«Необходимо создать условия исходя из того, в каких услугах есть необходимость в селах, махаллях. Нужно проанализировать, какие услуги можно удешевить, какие — сделать бесплатно, и на этой основе повысить их удобство и доступность», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Подчеркнута необходимость повышения степени межведомственной интеграции, для чего надлежит направлять 20% средств, поступающих от оказания госуслуг, на развитие системы информационных технологий организаций, цифровизации архивных документов.

На презентации определены меры по совершенствованию работы с электронной цифровой подписью, развитию мобильного приложения Единого портала интерактивных государственных услуг и внедрению скидок для лиц с инвалидностью.