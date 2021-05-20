Совет Европейского Союза обновил рекомендации о въезде иностранных туристов в страны ЕС в условиях пандемии COVID-19.

По новым рекомендациям, въезд в Евросоюз разрешается туристам из третьих стран, которые прошли полный курс вакцинации не позднее, чем за две недели до поездки. Вакцины должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). EMA на сегодня, в частности, одобрены вакцины Moderna, Vaxzevria (ранее AstraZeneca), Johnson & Johnson и Pfizer‑BioNTech.

Страны ЕС также могут принимать туристов из стран, где число заражений COVID-19 за последние две недели не превышает 75 случаев на 100 тысяч человек.

Помимо этого, Совет ЕС предложил задействовать механизм «экстренного торможения» — временное ограничение на все поездки в Евросоюз из третьих стран, где резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

Рекомендации Совета не является юридически обязательными. Решение о выполнении рекомендаций остаётся за странами-членами ЕС.