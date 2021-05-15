Эмиратская компания Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) предложила самый привлекательный тариф в рамках тендера по проекту строительства солнечной фотоэлектрическй станции в Шерабадском районе Сурхандарьинской области мощностью 200 МВт. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Интерес к реализации проекта выразили 54 международные компании. Из них первый этап прошли 5 компаний, второй — 4:

Masdar предложила 1,8045 цента за кВт.ч.

ACWA Power — 2,4825 цента,

HK / China Power Holding International — 2,1621цента,

Total Eren — 3,3940 цента.

Цены указаны без учёта НДС.

После оценки финансовых предложений на соответствие требуемым критериям, будет объявлено имя инвестора который займется реализацией проекта, заявили в Минэнерго.

В рамках проекта инвестор-разработчик должен будет также построить новую подстанцию 220 кВ и линию электропередачи длиной 52 км для подключения к подстанции 500 кВ Сурхан.

В портфеле Masdar уже есть несколько проектов в Узбекистане. В частности, компания займётся строительством фотоэлектростанции на 100 МВт в Навоийской области, ветровой электростанции на 500 МВт — в Зарафшане, малую солнечную электростанцию на 40 кВт в Ташкентской области и другие.