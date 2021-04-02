1 апреля в Ташкенте прошла церемония закладки первого камня в строительство ветровой электростанции (ВЭС) в Зарафшанском районе Навоийской области от эмиратской компании Masdar, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Генеральный директор Masdar Мохамед Джамиль Аль Рамахи и министр энергетики Алишер Султанов. Фото: Минэнерго.

Соглашение о реализации этого проекта было подписано с Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) в январе 2020 года, тогда сообщалось, что мощность электростанции составит 400 МВт. Но в декабре мощность увеличили до 500 МВт.

В четверг компания Masdar подписала соглашение о расширении мощности проекта по ВЭС в Узбекистане — с 500 МВт до 1,5 ГВт. Документ визировали генеральный директор Masdar Мохамед Джамиль Аль Рамахи (инвестор), а также с узбекской стороны заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев и заместитель министра инвестиций и внешней торговли Шухрат Вафаев.

Шерзод Ходжаев, Мохамед Джамиль Аль Рамахи и Шухрат Вафаев. Фото: Минэнерго.

Ожидается что в дальнейшем это поможет Узбекистану достичь своих целей по выработке к 2030 году до 3 ГВт энергии за счёт ветровых электростанций и вырабатывать 26% электроэнергии за счёт возобновляемых источников энергии, сообщает МИВТ.

Ветровую электростанцию в Зарафшане планируется запустить в коммерческую эксплуатацию к концу 2024 года. Мощность 500 МВт позволит вырабатывать объём электроэнергии, достаточный для снабжения 500 тысяч домов, а также предотвратить выброс в атмосферу до 1,1 млн тонн углекислого газа в год. С расширением мощности до 1,5 ГВт показатели увеличатся до 1,5 миллиона домов и 3,3 миллионов тонн углекислого газа соответственно.

Для реализации инвестпроекта Masdar создало в Узбекистане иностранное предприятие Shamol Zarafshan Energy, которое выступает как проектная компания.

В марте 2020 года Минэнерго и ACWA Power подписали три соглашения на 2 млрд долларов, в том числе о строительстве ветровой электростанции, а также о покупке электроэнергии, которую будет вырабатывать газотурбинная станция, планируемая к строительству саудовской компанией в Сырдарье.