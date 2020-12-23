



22 декабря правительство Узбекистана, Группа Всемирного банка, компания Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) и Азиатский банк развития подписали кредитные и страховые соглашения о финансировании первой в Узбекистане солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт. Об этом сообщила пресс-служба ВБ.

Станция станет первым крупномасштабным объектом возобновляемой энергетики в Узбекистане, построенным и управляемым частной компанией. Международная финансовая корпорация (IFC, входит в Группу ВБ) и АБР предоставят до 60 млн долларов США для финансирования проекта.

Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) выделит Masdar краткосрочный промежуточный кредит для финансирования акционерного капитала проекта. Всемирный банк предоставит банковскую гарантию в размере 5,1 млн долларов для правительства Узбекистана с целью обеспечения его платежных обязательств в рамках проекта наряду с содействием в создании благоприятной среды для развития возобновляемых источников энергии в Узбекистане.

Планируется, что 300 тысяч фотоэлектрических панелей электростанции, размещенных на участке площадью в 268 га в 35 км к востоку от Навои, начнут поставлять вырабатываемую энергию в электрические сети Узбекистана уже в 2021 году. Станция будет ежегодно производить 270 гигаватт-часов электричества, что достаточно для обеспечения электричеством более 31 тысячи домохозяйств. Кроме того, её эксплуатация позволит предотвратить выбросы 156 тысяч метрических тонн парниковых газов в год.

Узбекистан вырабатывает 85% своей электроэнергии на теплоэлектростанциях. Благодаря проекту страна сможет снизить зависимость от природного газа и угля. Проект внесёт вклад в производство электроэнергии, которое, по прогнозам, вырастет с 65 тысяч ГВтч в 2019 году до 103 тысяч ГВтч к 2030 году для удовлетворения быстро растущего спроса по всей стране.

Пакет финансирования проекта включает в себя 20 млн долларов инвестиций из собственных средств IFC, 20 млн долларов от совместной Программы Канады и IFC по смешанному финансированию климатосберегающих проектов, а также 20 млн долларов от АБР. IFC также предоставит до 1 млн долларов в виде процентных свопов. Ьанковская гарантия ВБ в 5,1 млн долларов будет использоваться для обеспечения финансовых обязательств АО «Национальные электрические сети Узбекистана» по соглашению о закупке электроэнергии, подписанном с Masdar с целью покрытия риска неуплаты за поставленную электроэнергию.

Лилия Бурунчук, региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии, выразила уверенность, что консультационная поддержка, финансирование и банковские гарантии группы помогут правительству увеличить долю производства возобновляемой энергии с нынешних менее чем 0,2% до 25% к 2030 году, а также привлечь частные инвестиции в данный сектор. Кроме того, они поддержат усилия правительства в реформировании энергетического сектора, интегрировании возобновляемых источников в единую энергетическую сеть страны и снижении негативного воздействия на климат.

Построит и будет в дальнейшем осуществлять эксплуатацию солнечной электростанции проектная компания Nur Navoi Solar. Она принадлежит Masdar.

В октябре 2019 года Masdar выиграла первый в истории Узбекистана конкурсный тендер в рамках реализации государственно-частного партнерства в области производства солнечной энергии. Тендер был организован при консультационной поддержке IFC в рамках программы Группы ВБ Scaling Solar («Масштабирование солнечной энергетики»). Программа представляет собой «единое окно» для содействия правительствам в ускоренной реализации проектов с привлечением частного финансирования для производства солнечной энергии по конкурентоспособным тарифам. Узбекистан стал первой страной за пределами Африки, присоединившейся к данной программе.

Masdar взяла на себя обязательство поставлять электроэнергию в течение 25 лет по цене 2,679 цента за кВтч — это самый низкий тариф на солнечную энергию в Центральной Азии в настоящее время. Nur Navoi Solar будет продавать электроэнергию «Национальным электрическим сетям» по вышеназванной фиксированной цене вплоть до 2046 года.

Узбекистан планирует создать до 8 МВт мощностей по выработке солнечной и ветровой энергии к 2030 году.