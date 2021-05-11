Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 мая подписал указ «О мерах по дальнейшему усилению материального обеспечения участников Второй мировой войны».

В настоящее время минимальный размер пенсии участников Второй мировой войны составляет 800 тысяч сумов, в среднем — 1,7 млн сумов.

Согласно указу, минимальный размер пенсии участников Второй мировой войны, а также бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и лиц, трудившихся в условиях блокады города Ленинграда, начиная с 10 мая 2021 года устанавливается в размере 2,5 млн сумов.

Расходы на увеличение пенсии будут покрываться за счёт средств внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов и республиканского бюджета.

Указом президента от 20 апреля в честь Дня памяти и почестей участникам и инвалидам Второй мировой войны должны выплатить единовременное денежное вознаграждение по 12 млн сумов.