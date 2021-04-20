Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 апреля подписал указ «О поощрении участников Второй мировой войны», сообщило УзА.

В связи с проведением в стране 9 Мая Дня памяти и почестей и 76-летия Победы над фашизмом участникам и инвалидам Второй мировой войны будет выплачено единовременное денежное вознаграждение в размере 12 млн сумов.

Совету Министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента совместно с Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Министерством культуры, Министерством по поддержке махалли и семьи, Республиканским центром духовности и просветительства и Союзом писателей Узбекистана поручено с соблюдением карантинных правил провести специальные встречи и культурно-просветительские вечера, посвященные защитникам свободы и чести Родины.

В 2017 году сумма вознаграждения участникам и инвалидам войны составляла 2 млн сумов, в 2018 году — 5 млн сумов, в 2019 году — 7,5 млн сумов, в 2020 году — 10 млн сумов.