С 1 мая 2021 года в Узбекистане вступает в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения, включая оптимизация штата госслужащих, усиление карантинных ограничений, сокращение бюрократии, господдержка и льготы предпринимателям и другие. Обзор подготовлен «Газетой.uz», в том числе на основе данных Министерства юстиции.

Карантинные ограничения

Решением спецкомиссии с 1 мая приостанавливается проведение концертных мероприятий в закрытых залах.

Оптимизация штата госслужащих

В апреле проводилось сокращение штатных единиц управленческого персонала и оптимизация структуры органов государственной власти и управления, а также их ведомственных и территориальных подразделений. С 1 мая число управленческого персонала должно уменьшиться на 5288 — до 39925, а количество заместителей в министерствах и ведомствах на 40 — до 66.

Господдержка предпринимателей

Начиная с 1 мая 2021 года внедряются следующие дополнительные меры господдержки предпринимателей:

а) Государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности:

предоставляется компенсация для покрытия процентных расходов по кредитам, выдаваемым субъектам малого бизнеса в национальной валюте с процентной ставкой, не превышающей 1,75-кратного размера основной ставки Центрального банка, с сохранением ее установленных размеров;

гражданам, зарегистрированным в информационной системе «Единый реестр социальной защиты», предоставляется поручительство по кредитам коммерческих банков до 75% размера кредита для реализации предпринимательских инициатив, но не превышающее 150-кратного размера базовой расчетной величины;

компенсации и поручительства по банковским кредитам выдаются субъектам предпринимательства независимо от количества кредитных договоров. При этом общая сумма кредитов, по которым предоставляются компенсации, не должна превышать 10 млрд сумов, а общая сумма поручительств — 8 млрд сумов, но не более 50% общей суммы кредита;

б) Агентством продвижения экспорта коммерческим банкам предоставляются финансовые ресурсы для финансирования револьверных кредитов на пополнение оборотных средств экспортеров при экспорте ими товаров с условием отсрочки платежей. При этом кредиты за счет данных ресурсов выделяются по ставке 4% годовых (в том числе маржа банка — 2%) на срок отсрочки платежей и в размере стоимости экспортируемой продукции, но в эквиваленте не более 3 млн долларов.

С 1 мая в два раза снижается штраф для экспортеров, допустивших задержку валютных поступлений из-за рубежа, и импортеров, своевременно не обеспечивших ввоз в республику и оформление товаров в таможенном режиме «выпуск для свободного обращения», выполнение работ или оказание услуг.

Ещё больше льгот предпринимателям

С 1 мая 2021 года:

на срок до 1 января 2023 года сумма социального налога, уплаченная работодателями (за исключением бюджетных организаций, государственных предприятий, юридических лиц, в уставном фонде (капитале) которых государственная доля составляет 50 и более процентов) за работников не старше 25 лет, полностью возвращается из госбюджета. При этом сумма социального налога возвращается при условии осуществления молодыми работниками непрерывной трудовой деятельности в течение шести месяцев, начиная с седьмого месяца;

молодежи, включенной в «молодежную тетрадь», выделяются субсидии за счет фондов по поддержке лиц, включенных в «Молодежную тетрадь», в размере, не превышающем 40-кратного размера базовой расчетной величины, для начала предпринимательской деятельности и приобретения оборудования и орудий труда, необходимых для самозанятости;

предпринимателям, принявшим на работу безработную молодежь, включенную в «Молодежную тетрадь», при взятии в аренду объектов государственной собственности, предоставляются льготы по арендной плате.

Кроме того, 60% студентов государственных вузов, не охваченных общежитиями и проживающим на основе права аренды в жилых помещениях, не принадлежащих им самим, в том числе их родителям (законным представителям), возмещается 50% уплачиваемой ими ежемесячной арендной платы за счет госбюджета.

Налоговый эксперимент в Бостанлыкском районе

С 1 мая в Бостанлыкском районе Ташкентской области на год вводится налоговый эксперимент.

Компенсация за IELTS и другим экзаменам

С мая молодые люди до 31 года, набравшие высокие баллы по IELTS, TOEFL, GMAT, GRE и SAT, смогут получить полную компенсацию расходов на экзамены. Со следующего года в список войдут ещё 13 международных экзаменационных систем.

Гражданство

С 1 мая внедряется порядок признания гражданином Узбекистана лиц без гражданства (не принявших гражданство иностранного государства), прибывших до 1 января 2005 года и постоянно проживающих в стране, а также постоянно проживающих в стране на протяжении 15 лет при изъявлении ими желания.

Раскрытие информации

Министерство финансов с 1 мая должно внедрить практику опубликования в СМИ и интернете следующих финансовых данных:

доходы и расходы внебюджетных фондов государственных органов;

закупки юридических лиц с государственной долей в уставном фонде (уставном капитале) 50 и более процентов, а также юридических лиц, 50 и более процентов уставного фонда (уставного капитала) которых принадлежит им;

размеры и получатели государственных субсидий и грантов.

Изменения в сфере строительства

Начиная с 1 мая начнут формировать электронные технические паспорта, предусматривающие конструктивные системы, сейсмический уровень площади строительства, показатели прочности материалов грузоподъемных конструкций многоэтажных зданий и сооружений, запланированных к новому строительству.

Оформление загранпаспорта — онлайн

С 1 мая 2021 года предоставляется возможность приема анкеты-заявления на оформление биометрического паспорта для выезда за границу и оплаты госпошлины в электронной форме через ЕПИГУ.

Реорганизация структуры Нацгвардии

С 1 мая 2021 года:

а) система охраны объектов будет поэтапно совершенствоваться на основе принципа «Высокое качество по доступной цене» путем осуществления следующих мер:

поэтапной передачи объектов, охраняемых аттестованным составом, подразделениям военизированной охраны;

внедрение оптимальных комбинированных видов охраны;

сокращение физической охраны путем внедрения современных технических средств охраны.

б) система управления силами и средствами Главного управления охраны будет совершенствоваться путем осуществления следующих мер:

оптимизация количества территориальных подразделений в целях сокращения излишних расходов и повышения эффективности управления силами и средствами;

реорганизация строевых подразделений в районные (городские) отделы охраны;

создание межрайонных отделов охраны с учетом дислокации охраняемых объектов и численности личного состава;

в) комплектование должностей военнослужащих и сотрудников Национальной гвардии Республики Узбекистан осуществляется преимущественно путем проведения отбора среди рабочих и служащих военизированных подразделений Главного управления охраны (за исключением кандидатов, обладающих узкими специальностями), имеющих соответствующую профессиональную подготовку, прошедших подготовительные занятия и этапы отбора.