Молодые люди, набравшие высокие баллы (степени) по 18 международным экзаменационным системам, смогут получить полную компенсацию расходов на экзамены. Соответствующее постановление Кабинета министров принято 13 апреля, сообщает УзА.

Обратиться за компенсацией в Агентство по делам молодёжи смогут граждане Узбекистана и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране, в возрасте до 31 года.

На первом этапе, с 1 мая этого года, будут покрываться расходы, потраченные на сдачу экзаменов по IELTS, TOEFL, GMAT, GRE и SAT. По остальным 13 системам — с 1 января 2022 года.

С полным списком международных экзаменационных систем и минимальными баллами можно ознакомиться тут.

Постановление прокомментировал директор Агентства по делам молодёжи Алишер Саъдуллаев и объяснил, какие проблемы может решить этот механизм.

По его словам, в Узбекистане средний показатель по сдаче IELTS — 5,7 баллов, в Казахстане — 6,1 балла. Он пояснил, что компенсация расходов на экзамены будет стимулировать молодёжь в получении знаний.

Он также рассказал, что интеллигентный слой уезжает за границу для учёбы или работы именно за счёт этой международной экзаменационной системы. «Теперь у нас сформируется база этого интеллигентного слоя. Это чрезвычайно важно для государства. То есть будет создана база талантливой молодежи с потенциалом».

«Это целостная система для фонда El-yurt umidi. Государство может отобрать молодых людей, набравших высокие баллы, именно на этих международных экзаменационных системах и отправить в иностранные высшие учебные заведения», — заявил Алишер Саъдуллаев.

Директор агентства добавил, что с одной стороны эти новшества позволят создать резервную кадровую систему, с другой — поддержать молодёжь из отдалённых местностей в получении качественного образования.