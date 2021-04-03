Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 апреля подписал постановление «Об оптимизации структуры и сокращении численности штатных единиц органов государственной власти и управления» (есть у «Газеты.uz»).
Документом предусматривается сокращение штатных единиц управленческого персонала и оптимизация структуры органов государственной власти и управления, а также их ведомственных и территориальных подразделений.
Оптимизация, которая составит до 15% численности управленческого персонала, ожидается до 1 мая.
Напомним, президент в послании парламенту 29 декабря поручал правительству повысить эффективность системы госуправления, сократив дублирующие ведомства и функции, бюрократические барьеры, оптимизировав численность госслужащих в среднем до 15%
Постановлением руководителям госорганов поручено:
- в недельный срок образовать комиссии по оптимизации численности работников центрального аппарата и подведомственных организаций и утвердить перечень сокращаемых должностей;
- обеспечить неукоснительное соблюдение требований трудового законодательства, недопущение нарушения трудовых прав работников, штатные единицы которых подлежат сокращению;
- учитывая перераспределение функциональных обязанностей в результате оптимизации штатных единиц, до 1 мая пересмотреть и утвердить должностные инструкции управленческого персонала.
Министерство занятости и трудовых отношений и Совет Федерации профсоюзов должны оказать содействие в трудоустройстве работников, штатные единицы которых сокращены.
Министерству финансов поручено до 15 мая обеспечить регистрацию штатных расписаний министерств, ведомств и иных бюджетных организаций в соответствии с предельной численностью управленческого персонала и нормами численности вспомогательного персонала.
Кроме того, планируется инициировать на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в уставном фонде (капитале) которых государственная доля составляет 50 и более процентов, а также в органах управления государственных предприятий сокращение не менее 1 должности заместителя руководителя, а также оптимизацию численности управленческого персонала в размере 10%.
Согласно постановлению, всего планируется сократить 5288 штатных единиц — с 43969 до 38681.
Ранее «Газета.uz» писала, что в рамках оптимизации на 40 сокращается число заместителей руководителей в министерствах и ведомствах.
Как будет проходить оптимизация
Примечания:
* руководитель государственного органа вправе при необходимости вносить изменения в структуру центрального аппарата, ведомственных и территориальных подразделений организации в пределах установленной ограниченной численности управленческая аппарата;
при необходимости допускается сокращение существующих штатных единиц юридических служб данных государственных органов и организаций;
** Ташкентские городские территориальные управления, а также районные отделения в районах Ташкента Министерства экономического развития и сокращения бедности, Министерства финансов, Министерства инвестиций и внешней торговли и Министерства жилищно-коммунального хозяйства входят в общий штат этих министерство.
Artem Tom
Я всячески поддерживаю эту инициативу — давно пора. Однако, хочу заметить, что лучшего результата можно добиться, если сокращать не отдельные должности, а целые ведомства. Например, в бюджете на 2021 год только на содержание органов “самоуправления“ граждан и ННО выделен 931 МИЛЛИАРД сумов: https://www.mf.uz/media/file/state-budget/2021/fuk_uchun/Budjet_21_ru.pdf
Такие высокие вливания в систему махалли вызывают вопросы. Давайте ответим на простой вопрос: а обеспечивает ли эта структура хоть какой-то полезный вклад в экономику страны? — Нет. Может, они обеспечивают деятельность других критически важных отраслей (на например, это делает служба геологии)? — Нет.
Так зачем мы их содержим? Уверяю вас, если завтра вы упраздните эту структуру, то ни общество, ни государство, ничего от этого не потеряют. Пусть махалля будет тем, чем она была изначально — обществом соседей и родственников, проживающих компактно, а не органом, который финансируется из бюджета.
Просто, реально, очень сложно увидеть какую-либо реальную пользу от этой структуры, что оправдывало бы выделение таких средств. На низовом уровне все понимают, куда эти средства уходят.
Когда страна борется за каждый миллиард в бюджет, а ГНК уже дошло до того, чтобы трясти мелких продавцов детской одежды в Телеграме, в попытках собрать с них хоть какие-то копейки, очень странно видеть ТАКИЕ РАСХОДЫ на содержание квази-общественной надстройки, чья эффективность не может быть имерена ни по каким существующим стандартам.
Речь почти о ТРИЛЛИОНЕ СУМОВ в год для наших пузатых махкомов, которые заполняют бумажки и с важным видом водят комиссии из хокимиятов по отдельным улицам своих махаллей раз в год.
На эти же деньги можно серьёзно перевооружить нашу медицину, например, или отремонтировать дороги, добавить освещение, построить детские сады или школы.