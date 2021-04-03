Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 апреля подписал постановление «Об оптимизации структуры и сокращении численности штатных единиц органов государственной власти и управления» (есть у «Газеты.uz»).

Документом предусматривается сокращение штатных единиц управленческого персонала и оптимизация структуры органов государственной власти и управления, а также их ведомственных и территориальных подразделений.

Оптимизация, которая составит до 15% численности управленческого персонала, ожидается до 1 мая.

Напомним, президент в послании парламенту 29 декабря поручал правительству повысить эффективность системы госуправления, сократив дублирующие ведомства и функции, бюрократические барьеры, оптимизировав численность госслужащих в среднем до 15%

Постановлением руководителям госорганов поручено:

в недельный срок образовать комиссии по оптимизации численности работников центрального аппарата и подведомственных организаций и утвердить перечень сокращаемых должностей;

центрального аппарата и подведомственных организаций и утвердить перечень сокращаемых должностей; обеспечить неукоснительное соблюдение требований трудового законодательства, недопущение нарушения трудовых прав работников, штатные единицы которых подлежат сокращению;

недопущение нарушения трудовых прав работников, штатные единицы которых подлежат сокращению; учитывая перераспределение функциональных обязанностей в результате оптимизации штатных единиц, до 1 мая пересмотреть и утвердить должностные инструкции управленческого персонала.

Министерство занятости и трудовых отношений и Совет Федерации профсоюзов должны оказать содействие в трудоустройстве работников, штатные единицы которых сокращены.

Министерству финансов поручено до 15 мая обеспечить регистрацию штатных расписаний министерств, ведомств и иных бюджетных организаций в соответствии с предельной численностью управленческого персонала и нормами численности вспомогательного персонала.

Кроме того, планируется инициировать на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в уставном фонде (капитале) которых государственная доля составляет 50 и более процентов, а также в органах управления государственных предприятий сокращение не менее 1 должности заместителя руководителя, а также оптимизацию численности управленческого персонала в размере 10%.

Согласно постановлению, всего планируется сократить 5288 штатных единиц — с 43969 до 38681.

Ранее «Газета.uz» писала, что в рамках оптимизации на 40 сокращается число заместителей руководителей в министерствах и ведомствах.

Как будет проходить оптимизация

























Примечания:

* руководитель государственного органа вправе при необходимости вносить изменения в структуру центрального аппарата, ведомственных и территориальных подразделений организации в пределах установленной ограниченной численности управленческая аппарата;

при необходимости допускается сокращение существующих штатных единиц юридических служб данных государственных органов и организаций;

** Ташкентские городские территориальные управления, а также районные отделения в районах Ташкента Министерства экономического развития и сокращения бедности, Министерства финансов, Министерства инвестиций и внешней торговли и Министерства жилищно-коммунального хозяйства входят в общий штат этих министерство.