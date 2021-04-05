В Чирчикском городском суде по уголовным делам 5 апреля завершилось открытое судебное разбирательство по уголовному делу бывшего главного врача Ташкентской областной инфекционной больницы, главного инфекциониста Ташкентской области Гульжахон Юлдашевой, сообщил корреспондент «Газеты.uz».





Председательствующий судья Сунатилло Авлакулов признал подсудимую виновной:

по пунктам «а», «б», «в», «г» части 2 статьи 167 Уголовного кодекса (хищение путем присвоения или растраты, совершённое в крупном размере, повторно или опасным рецидивистом, по предварительному сговору группой лиц и путём злоупотребления должностным положением). Наказание — ограничение свободы на 3 года с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности в течение трёх лет;

по пункту «а» части 3 статьи 207 УК (должностная халатность, повлёкшая смерть человека). Наказание — ограничение свободы на 3 года с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности в течение трёх лет;

по пункту «а» части 2 статьи 209 УК (должностной подлог, совершённый повторно или опасным рецидивистом). Наказание — ограничение свободы на 3 года с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности в течение двух лет.

Путём частичного сложения наказаний Гульжахон Юлдашева приговорена к 4 года ограничения свободы с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности в течение трёх лет. С учётом того, что подсудимая была задержана 8 сентября 2020 года и с тех пор находилась в заключении под стражей, а затем под домашним арестом, из назначенного срока вычтено 6 месяцев 27 дней. В итоге срок ограничения свободы составит 3 года 5 месяцев и 3 дня с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности в течение 3 лет.

В рамках ограничения свободы Гульжахон Юлдашевой запрещается покидать место проживания с 22:00 до 6:00. Ей также нельзя менять и покидать место проживания без разрешения группы пробации ОВД Чирчика.

Другой подсудимый Шихназар Рузметов (врач Ташкентской областной инфекционной больницы) признан виновным по части 3 статьи 116 (Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлёкшее по неосторожности смерть человека), пункту «а», «б» части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование, совершённые повторно или опасным рецидивистом и по предварительному сговору группой лиц) и части 3 статьи 228 (использование заведомо подложного документа) УК и приговорён к 3 годам ограничения свободы с лишением права занимать должностные и материально-ответственные положения в течение одного года.

Из обвинения Жахонгира Зиядуллаева (врач Ташкентского областного многопрофильного медицинского центра) исключена часть 3 статьи 228 (использование заведомо подложного документа). При этом он признан виновным по части 3 статьи 116 (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлёкшее по неосторожности смерть человека) и пункту «б» части 2 статьи 228 через статью 28 (покушение на изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование по предварительному сговору группой лиц) и приговорён к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы с лишением права занимать должностные и материально-ответственные положения в течение двух лет.

Из обвинения Алишера Дадаматова (бывший главный бухгалтер Ташкентской областной инфекционной больницы, и. о. главного бухгалтера медицинского объединения Кибрайского района) исключены пункт «а» части 3 статьи 167 через статью 25 (покушение на хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере). При этом он признан виновным по пунктам «б», «в», «г» части 2 статьи 167 Уголовного кодекса (хищение путем присвоения или растраты, совершённое повторно или опасным рецидивистом, по предварительному сговору группой лиц и путём злоупотребления должностным положением) и приговорён к 2 годам исправительных работ с лишением права занимать должностные и материально-ответственные положения в течение двух лет, с удержанием из зарплаты 20% в пользу государства.

Жанар Акимова (и. о. главного бухгалтера Ташкентской областной инфекционной больницы) признана виновной по пунктам «б», «в», «г» части 2 статьи 167 Уголовного кодекса (хищение путем присвоения или растраты, совершённое повторно или опасным рецидивистом, по предварительному сговору группой лиц и путём злоупотребления должностным положением) и приговорена к 2 годам исправительных работ с лишением права занимать должностные и материально-ответственные положения в течение двух лет, с удержанием из зарплаты 15% в пользу государства.

Напомним, Гульжахон Юлдашеву задержали 8 сентября в Чирчике. Ее привлекли к уголовному делу в качестве обвиняемой по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) и пункту «а» части 3 статьи 207 (должностная халатность, повлекшая смерть человека). Женщину перевели на домашний арест после того, как за нее вступились Саида Мирзиёева и Министерство здравоохранения.

Адвокат Гульжахон Юлдашевой Хушнуд Ахроров заявлял, что следствие в отношении его подзащитной ведется необъективно, а также сообщал «Газете.uz», что она не признает и отрицает предъявленные обвинения.