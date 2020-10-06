Суд изменил меру пресечения главному врачу Ташкентской областной инфекционной больницы, главному инфекционисту Ташкентской области Гульжахон Юлдашевой с заключения под стражу на домашний арест, сообщила прокуратура Ташкентской области.

В прокуратуре заявили, что конституционные права Гульжахон Юлдашевой в уголовном деле полностью обеспечены — все следственные мероприятия проходили при участии адвоката. Отмечается, что городское отделение народного образования по запросу прокуратуры Чирчика от 9 сентября приняли меры по социальной защите шестерых несовершеннолетних детей обвиняемой.

По инициативе генерального прокурора Нигматиллы Юлдашева прокурор Чирчика попросил суд изменить меру пресечения с учетом того, что Гульжахон Юлдашева является женщиной и имеет шестерых несовершеннолетних детей.

В областной прокуратуре отметили, что изменение меры пресечения не означает снятие обвинений с главврача. Следствие продолжается.

Заместитель председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева 5 октября выступила в защиту Гульжахон Юлдашевой. Она осудила тот факт, что мать шестерых детей, младшему из которых исполнилось два года, до суда содержится в тюрьме.

«Почему же в случае с Гульжахон закон настолько суров и строг? Можно ли сбежать с шестью детьми так, чтобы тебя не нашли? Неужели арест до суда — единственная мера пресечения, которая устроила наших правоохранителей? Что мешает использовать другую меру, предусмотренную уголовно-процессуальным законодательством?», — написала Мирзиёева и попросила прокуратуру Ташкентской области пересмотреть свое решение.

За главврача заступилось и Министерство здравоохранения, которое указало аналогичные факторы. Примечательно, что Минздрав выступил с обращением уже после появления сообщений в СМИ о предстоящем изменении меры пресечения.

Напомним, главная инфекционистка Ташобласти была задержана 8 сентября в салоне красоты в Чирчике, а день спустя определением суда была заключена под стражу. Ее привлекли к уголовному делу в качестве обвиняемой по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) и пункту «а» части 3 статьи 207 (должностная халатность, повлекшая смерть человека).