Главный врач Ташкентской областной инфекционной больницы, главный инфекционист Ташкентской области Гульжахон Юлдашева была задержана в салоне красоты в Чирчике 8 сентября, писала «Газета.uz».

Фото: BBC Uzbek.

В Генеральной прокуратуре Узбекистана через два дня сообщили, что по данному факту прокуратура Чирчика возбудила уголовное дело по части 3 статьи 116 (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшие по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

Позже ее привлекли в делу в качеству обвиняемой по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере, пункту «а» части 3 статьи 207 (должностная халатность, повлекшая смерть человека) УК. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ведомства, якобы по ее указанию анестезиолог-реаниматолог Фаррух Рустамов, который проходил лечение от коронавируса в областной инфекционной больнице и находился в критическом состоянии, был переведен в психоневрологический диспансер, где и скончался. Следствие отмечало, что в истории болезни пациента «содержались ложные сведения о том, что он полностью выздоровел от COVID-19».

Кроме того, сообщалось, в инфекционной больнице выявлено хищение 250,8 млн сумов путем растраты.

Гульжахон Юлдашева в публичных выступлениях заявляла, что инфекционная больница с начала пандемии не получала помощи и необходимого оборудования для организации лечения пациентов с COVID-19, жаловалась на невыплаченные премии медработникам, а также смертельных случаях во время пика пандемии.

Начальник Ташкентского областного управления здравоохранения Туракул Арзикулов отмечал, что инфекционная больница считается карантинным объектом для приема пациентов, контактировавших с инфицированными, а не для лечения COVID-больных. Медработники таких объектов получают 6-процентную дневную надбавку, а премии (5−25 млн сумов) получают сотрудники специализированных больниц, которые адаптированы для лечения пациентов с коронавирусом.

Прокурор Чирчика Бахтиёр Ибрагимов в интервью СМИ опроверг предположения, что задержание главврача может быть связано с открытой критикой руководства Управления здравоохранения области. При этом он полностью раскрыл детали уголовного дела, связав смерть пациента Фарруха Рустамова с действиями главврача, а также рассказал о попытках сфальсифицировать данные в истории болезни.

Нарушение презумпции невиновности





Прокурор Чирчика Бахтиёр Ибрагимов. Кадр видео Qalampir.uz.

Адвокат Усмонхон Салохиддинов в своей публикации в журнале «Адвокат» оценил заявления прокурора Чирчика и указал на нарушение процессуальных норм.

«Вызывает вопрос тот факт, что прокурор раскрыл подробности уголовного дела, которое все еще расследуется, с нарушением действующего уголовно-процессуального законодательства. Прокурор, который признает, что уголовное дело находится на начальной стадии, не в курсе, что на суде не только подтверждается обвинение, но и отклоняются доказательства? Или он сознательно стремился сформировать общественное мнение, даже если это противозаконно, и тем самым оказать влияние на суд?» — задался вопросом эксперт.

По его словам, чиновник, отвечающий за обеспечение правопорядка в стране, в своем интервью грубо нарушил требования действующей правовой культуры и прокурорской этики. Кроме того, адвокат считает, что прокурор проигнорировал требования статьи 26 Конституции (каждый обвиняемый в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет установлена законным порядком, путем гласного судебного разбирательства…), а также статьи 23 Уголовно-процессуального кодекса (подозреваемый, обвиняемый или подсудимый считается невиновным пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда).

Оставшаяся без изменения мера пресечения и «необъективное следствие»

Хушнуд Ахроров. Фото: Kun.uz.

По данным Kun.uz, 14 сентября адвокат обвиняемой Хушнуд Ахроров подал апелляционную жалобу об изменении меры пресечения с заключения под стражу на более мягкую, поскольку у Гульжахон Юлдашевой имеется шесть несовершеннолетних детей. Суд под председательством Диьшода Иззатова отклонил жалобу и оставил меру без изменений.

Хушнуд Ахроров заявил, что следствие ведется необъективно. По его словам, главный врач Ташкентской областной инфекционной больницы не имела отношения к смерти пациента Фарруха Рустамова, но несмотря на это несправедливо указана организатором преступления и обвиняется по статье 207 УК (должностная халатность).

«Я считаю абсолютно безосновательным обвинение, предъявленное Гульжахон Юлдашевой. Поскольку врачом, который признал Фарруха Рустамова полностью выздоровевшим и отправил в психоневрологический диспенсер, является другой врач — Ш. Рузметов, а не моя подзащитная», — подчеркнул он.

Адвокат утверждает, что Гульжахон Юлдашева отсутствовала в больнице, когда пациента переводили в другое учреждение.

«Умерший Ф. Рустамов был отправлен в психоневрологический диспансер в результате произвола врача Ш. Рузметова и телефонных звонков через Управление здравоохранения. Подпись Ш. Рузметова стоит на больничном листе. Это должно быть хорошо известно прокуратуре, поскольку история болезни покойного Ф. Рустамова была изъята следственными органами в качестве вещественных доказательств и вшита в материалы уголовного дела. С учетом этой информации обвинение моей подзащитной Г. Юлдашевой в преступлении, конечно же, вызывает сомнения в беспристрастности и объективности прокуратуры Чирчика», — сказал он.

Хушнуд Ахроров назвал «ерундой» обвинение главного врача Ташкентской областной инфекционной больницы хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере.

«Следственный орган не учел, что 250,8 млн сумов были направлены на выплаты 6-процентной надбавки медицинским работникам за лечение пациентов с COVID-19, и предъявил обвинение в хищение путем присвоения в особо крупном размере. Это ерунда, ничего более. В заключении, предоставленном Министерством здравоохранения, также говорится, что средства направлены на выплаты медработникам», — указал адвокат.

Защитник добавляет, что Ташкентская областная инфекционная больница несколько раз обращалась в администрацию областного Управления здравоохранения касательно выплат медработникам, но обращения остались без ответа.

«Гульжахон Юлдашева, не получившая ответы на свои письма, потратила эти средства на [материальную] поддержку медработников, а не расхищала их», — подчеркнул он.

Хушнуд Ахроров также упомянул выступление и слова прокурора Чирчика Бахтиёр Ибрагимов в СМИ, которые, по его мнению, противоречат презумпции невиновности. В связи с этим, он направил просьбу о переводе уголовного дела в ведение Генеральной прокуратуры для обеспечения объективности следствия.

Кроме того, несколько сотрудников Ташкентской областной инфекционной больницы — провизор аптеки больницы Нафиса Тураева, главная медсестра Зульфия Маясупова, старшая медсестра второго отделения Мадина Юнусходжаева и статист Рая Калмуратова — сообщили Kun.uz, что погибший пациент был вывезен в психоневрологический диспансер без разрешения главврача.

По данным издания, Гульжахон Юлдашева не пряталась от следствия, как это заявлял прокурор Чирчика. «Она сама заразилась COVID-19 и находилась на лечении в распределительном центре в Ташкенте. В это время следователь безостановочно звонил ей, нарушив ее душевное состояние. Не выдержав это, не выздоровев до конца, Гульжахон Юлдашева вышла из центра. Как только она вышла, ее задержали», — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении главврача прокомментировала председатель Сената Танзила Нарбаева.

«Это очень сложный вопрос. Совершившие тяжелые преступления тоже содержатся дома с подпиской о невыезде из страны, рядом со своим ребенком, в кругу семьи. Я не могу дать оценку тяжести преступления, но с учетом того, что она женщина, у нее есть маленький ребенок, пока можно было и не заключать под стражу. До тех пор пока суд не примет такое решение», — заявила она.