Ташкентский метрополитен и корпорация ВЭБ.РФ подписали кредитный договор о поставке 10 поездов метро производства российского Трансмашхолдинга, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе корпорации.

Объем кредитной линии составляет 30,4 млн евро на срок до 12 лет. В финансировании сделки со стороны Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ) также примет участие АО Росэксимбанк (группа РЭЦ).

Подписание состоялось в рамках деловой программы международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая проходит в Ташкенте 5−7 апреля.

Поставки первых пяти составов запланированы уже этим летом. Подвижной состав будет выпущен на подмосковном предприятии «Метровагонмаш». Из новых метровагонов будут сформированы 10 поездов из четырех вагонов каждый.

Вагоны оборудованы межвагонными переходами модульной конструкции со сквозным проходом, двухстворчатыми прислонно-сдвижными дверьми шириной 1,4 м с наружной световой сигнализацией открытого и закрытого состояния. В головных вагонах предусмотрены места для инвалидных колясок. Каждый пассажирский салон оснащен сенсорными информационными мониторами с интерактивными возможностями поиска станции назначения, прокладки маршрута, расчета времени поездки.

Пассажирские салоны и кабины машиниста оборудованы системами видеонаблюдения, кондиционирования и обеззараживания воздуха. Срок службы вагонов метро и рам — 30 лет. Лобовое стекло кабины машиниста будет оборудовано регулируемым ручным солнцезащитным экраном с учетом особенностей Ташкентского метрополитена, часть линий которого проходит на поверхности земли.

Напомним, «Метровагонмаш» в 2019 году уже поставил Узбекистану пять составов поездов «Москва». Расширение подвижного состава стало необходимо с развитием Ташкентского метрополитена — строительством новых станций и кольцевой надземной линии метро.

Первый этап кольцевой надземной линии — от станции «Дустлик-2» до рынка Куйлюк был завершен в августе 2020 года. На линии протяженностью 11 км построено 7 станций. По маршруту курсируют четыре поезда по четыре вагона каждый. Линия способна обслуживать 46 тысяч пассажиров в сутки. Движение по сергелийской линии метро от станции «Олмазор» было запущено в декабре 2020 года.

Общая протяженность кольцевой линии с 35 станциями составит 55 км.