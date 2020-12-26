Сегодня, 26 декабря, в 16:00 будет открыто движение по Сергелийской линии Ташкентского метрополитена, сообщило предприятие «Тошкент метрополитени». Проезд до 8:00 1 января 2021 года будет бесплатным.

Бесплатная посадка будет действительная лишь на новой — Сергелийской линии (на станциях «Бекат-1», «Бекат-2», «Бекат-3», «Бекат-4», «Бекат-5»). В случае, если пассажир едет с Чиланзарской линии (в т.ч. со ст.Алмазар), проезд будет платным.

С 5:00 до 13:00 станция «Олмазор» была закрыта, а интервал движения между поездами на Чиланзарской линии был увеличен. В первом половине дня новую линию посещал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.



