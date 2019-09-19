Пять составов поездов метро модели 81−765.5/766.5/767.5 для новой надземной линии Ташкентского метрополитена отправил в четверг российский «Метровагонмаш» (входит в «Трансмашхолдинг»), сообщила пресс-служба холдинга.

В церемонии отправки приняли участие посол Узбекистана в Россиии Ботиржон Асадов, начальник Ташкентского метрополитена Ойбек Худойкулов, старший управляющий директор ВЭБ.РФ («Внешэкономбанк», выделивший кредит на приобретение вагонов) Игорь Шабанов и генеральный директор «Метровагонмаша» Борис Богатырев.

Контракт на поставку пяти составов в четырёхвагонном исполнении для ташкентского метро был подписан в октябре 2018 года. Каждый поезд состоит из двух головных моторных вагонов, одного промежуточного моторного вагона и одного промежуточного безмоторного вагона. Срок службы вагонов составляет 30 лет.

Завод-изготовитель также поставит комплект запасных частей и материалов, необходимых для технического обслуживания вагонов метро, и окажет консультационные услуги для обслуживающего персонала.

Поезда имеют сквозной проход и широкие дверные проёмы (1,4 м), а также новую систему светового оповещения открытия и закрытия дверей. Для вагонов разработаны колёса низконапряжённой конструкции с шумопоглотителями. В конструкции использованы современный асинхронный тяговый привод, экологичные материалы, обеспечена надежная шумо- и теплоизоляция вагонов. В салонах установлены системы кондиционирования, вентиляции и обеззараживания воздуха. В головных вагонах оборудованы места для инвалидных колясок.

«Метровагонмаш» выпускает вагоны серии 81−765/766/767 с начала 2017 года для московского метрополитена под наименованием «Москва». Для Ташкента изготовлены составы обновлённой модификации, согласно требованиям заказчика.

С 1977 года «Метровагонмаш» поставил в столицу Узбекистана более 20 составов поездов метро.