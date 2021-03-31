Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане» впервые пройдет в Ташкенте 5−7 апреля на площадке «Узэкспоцентра», сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

В выставке и деловой программе примут участие более 300 промышленных компаний и бизнес-делегаций из Узбекистана, России Франции, Германии, Чехии, Японии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении. Главные разделы выставки: транспортное и энергетическое машиностроение, промышленные IT, технологии для городов, медицинская техника и фармацевтика, металлургия и материалы, пластмассы и каучуки.

Организаторами выступают Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Министерство промышленности и торговли РФ.

В рамках деловой программы пройдут главная стратегическая сессия с участием вице-премьера по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В программе также — узбекско-российский межрегиональный форум с участием хокимов областей и губернаторов российских регионов, а также сессии на актуальные темы промышленной повестки: «Цифровое производство», «Совместные проекты в машиностроении», «Финансирование промышленности», «Технологии для городов», «Инновации в энергетике».

Один день деловой программы ИННОПРОМ пройдет при поддержке российской Высшей школы экономики и будет сфокусирован на мероприятиях для студентов крупнейших университетов Узбекистана по актуальным темам промышленного производства.