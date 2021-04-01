Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 30 марта провели переговоры в расширенном формате. О чем говорили лидеры, рассказывает корреспондент «Газеты.uz».





Виктор Орбан заявил, что прибыл с делегацией в Узбекистан «с большими ожиданиями».

«Мы в Европе народ, который находится в специфической ситуации. Мы как островок в море — ни родственников, ни знакомых и друзей очень мало. И вот в таких условиях нам приходится выживать», — отметил он.

Глава венгерского правительства сказал, что история и культура увязывает Венгрию с востоком.

«Поэтому каждый венгр немного волнуется, он открыт, он желает это узнать. Особенно в отношении Средней Азии. И тут никаких преград нет в том отношении, что мы являемся христианами, а вы — мусульманами. Больше того, это скорее вызывает взаимное уважение. Поэтому, если вы позволите, мы здесь будем чувствовать себя как дома. Мы чувствуем, что мы среди друзей, и поэтому можем говорить более открыто, чем это обычно принято в дипломатии», — сообщил премьер-министр.

Виктор Орбан отметил, что для Венгрии последние 30 лет были достаточно трудными.

«У нас — венгров — за спиной достаточно трудные 30 лет. Почти уже 32 года. Из этих 32 лет я 16 лет провёл в качестве премьер-министра и 16 лет в качестве оппозиционера. И я отлично отдаю себе отчёт, что мы сделали правильно, а в чём мы ошиблись. Так как находимся среди друзей, мы этим опытом с удовольствием поделимся», — сказал он.

Премьер-министр Венгрии сообщил, что знает, какие ошибки можно допустить в ходе приватизации и реорганизации банковской системы, управлении средствами. Но правильная реформа банковского сектора может дать большой положительный эффект.

«За последние 30 лет, господин президент, я вынес для себя такой урок, что нужно быть смелым. И надо верить в то, что мы сможем всё сделать правильно. Венгрия сегодня — успешная страна. И успешной стране всегда легче рассказать о своих ошибках и поделиться тем, что мы сделали правильно и хорошо», — сказал он.

«Вопрос всегда один и тот же, и он вечен: менять или не менять. Часть народа всегда говорит, что всё хорошо как есть. Но это сдерживающий фактор. А вторая часть населения, особенно молодёжь, никогда ничем не довольны. Они всегда верят в то, что всё может быть ещё лучше. И вот эту энергию я чувствую здесь, в вашей стране», — отметил глава венгерского правительства.

Виктор Орбан рассказал, что в следующем году Венгрия будет председательствовать в «Вишеградской четвёрке» (объединение четырёх центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии). Он рассчитывает на сотрудничество Узбекистана и Центральной Азии с Центральной Европой.

Премьер-министр также поблагодарил Узбекистан за 500 тысяч медицинских масок для помощи в борьбе с коронавирусом в Венгрии.

«Год тому назад началась пандемия коронавируса. Тогда у нас ничего не было: ни масок, ни вакцин, ни оборудования для защиты. И в этой трудной ситуации, когда все нуждались в этих средствах, тогда Узбекистан и ваш президент вспомнил венгров и прислал нам много сотен тысяч масок… Мы очень за это благодарны, венгры этого никогда не забудут», — сказал Орбан.





Глава венгерского правительства считает, что Узбекистану и Венгрии необходимо «найти флагман», который будет символизировать развитие экономик и сотрудничества, иначе «всё разобьётся вдребезги и ничего не пойдёт».

«Поэтому нам нужно 1−2 таких шага, проекта, которые чётко дают понять узбекским и венгерским предпринимателям, что здесь готовится что-то важное, что они в безопасности, что они могут плыть за флагманом на спокойных водах. Потому что кто-то пробивает лёд», — заявил он и поблагодарил Шавката Мирзиёева, что сторонам удалось найти такие флагманы.

Президент Узбекистан принял предложение посетить Венгрию через некоторое время, чтобы обсудить результаты соглашений и договорённостей.

Ранее стало известно, что венгерский ОТP Bank принимает участие в приватизации «Ипотека-банка» в Узбекистане. Кроме того, Узбекистан планирует к 2024 году полностью заместить импорт семенного картофеля с помощью локализации и селекции сортов и других разработок нового узбекско-венгерского научного центра картофелеводства.

В Самаркандской и Джизакской областях планируется внедрение венгерского опыта по модернизации экономики и социальной сферы, индустриализации сельского хозяйства, повышению экспортного потенциала. С этой целью из Венгрии прибыла группа высококвалифицированных экспертов.

Президент Узбекистана предложил установить партнерские связи между регионами двух стран и проводить ежегодно Форум регионов.

По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Виктор Орбан подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Венгрией. Стороны также подписали более 10 документов о развитии двустороннего сотрудничества, в том числе меморандумы о взаимопонимании о подготовке кадров в сфере атомной промышленности, о сотрудничестве в сфере инноваций, «дорожную карту» по развитию сотрудничества в сферах сельского хозяйства, соглашение о реализации в Узбекистане образовательных программ Дебреценского университета и другие.