Узбекистан отправил Венгрии 500 тысяч медицинских масок для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте венгерского правительства.

Помощь была отправлена грузовым самолетом через Баку, говорится в сообщении. В конце марта Узбекистан уже направлял Венгрии 150 тысяч защитных масок.

«Замечательно, что даже в эти трудные времена есть дружественные нации, на которые мы можем положиться», — отметил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто во время видеоконференции с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.

Сийярто также добавил, что Венгрия увеличила число стипендиальных мест для студентов из Узбекистана для обучения в университетах страны с 30 до 100.

Ранее Узбекистан оказывал гуманитарную помощь Китаю, Ирану, Таджикистану, Кыргызстану, Афганистану и Беларуси. К отправке также готовится помощь Азербайджану.