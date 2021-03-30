Президент Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Виктор Орбан посетили узбекско-венгерский научный центр картофелеводства в Юкоричирчикском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Учреждение было создано в сотрудничестве с Венгерским университетом сельскохозяйственных и естественных наук на основе системы знаний и инноваций в сельском хозяйстве.





Сегодня Узбекистан импортирует 200−300 тысяч тонн потребительского и 17 тысяч тонн семенного картофеля для покрытия потребностей внутреннего рынка.

Новый центр будет заниматься испытаниями венгерских сортов и производством семенного картофеля. Будет разработана комплексная система обеспечения качества для всего процесса производства картофеля путем скрещивания венгерских и узбекских сортов. Ожидается локализация более 50 сортов и улучшение генофонда картофеля. В результате в 2021—2023 годах планируется увеличить урожайность на 30−50%. К 2024 году намечено заготовить 21 тысячу тонн семенного картофеля и полностью заместить его импорт.

Шавкат Мирзиёев и Виктор Орбан ознакомились с условиями в центре. Здесь действуют лаборатории in vitro и по патологии растений, физиологии хранения картофеля, контролю качества, помещения для подготовки, выращивания и хранения образцов, оснащенные современным оборудованием. Для организации деятельности центр прибыли четверо ученых из Венгрии.





Глава государства подчеркнул необходимость расширения подготовки кадров, обучения в центре фермеров и доведения успехов картофелеводства до всех регионов.

Гости также осмотрели центр агроуслуг для фермеров, технику и технологии, используемые в сельском хозяйстве страны.