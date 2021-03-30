Президент Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Виктор Орбан по итогам переговоров 30 марта подписали совместную декларацию о стратегическом партнёрстве между Узбекистаном и Венгрией, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

В рамках визита также было подписано более 10 документов, направленных на развитие партнерства между странами. В их числе: межправительственное соглашение о межрегиональном сотрудничестве, программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами на 2021−2023 годы, меморандум о взаимопонимании между Институтом стратегических и межрегиональных исследований и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии, соглашение о сотрудничестве в сфере трудовых отношений, меморандумы о взаимопонимании о подготовке кадров в сфере атомной промышленности, о сотрудничестве в сфере инноваций, программа сотрудничества в сфере культуры, «Дорожная карта» по развитию сотрудничества в сферах сельского хозяйства, пищевой продукции и животноводства, рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере водного хозяйства.

В присутствии глав государств руководители министерств двух стран обменялись подписанными документами.

Кроме того, было подписано и соглашение о реализации в Узбекистане образовательных программ Дебреценского университета.

«В ходе сегодняшних переговоров, прошедших в открытом и конструктивном духе, мы всесторонне обсудили практически все направления узбекско-венгерских отношений. Серьёзное внимание было уделено прежде всего вопросам экономического сотрудничества. За последние четыре года товарооборот увеличился почти в три раза. В дальнейшем мы намерены увеличить его в несколько раз», — сказал Шавкат Мирзиёев на брифинге для прессы.

Главы двух государств договорились о расширении поставок продукции на рынки двух стран, усилении промышленной кооперации, реализации конкретных проектов в фармацевтике, сельском хозяйстве, животноводстве, рыбоводстве, картофелеводстве и других сферах.

«Мы начали с низкого уровня взаимной торговли. Благодаря умной политике и решительности достигается рост товарооборота. Инициативы президента Мирзиёева открывают новые направления сотрудничества. Совместно реализованы несколько флагманских проектов, поэтому деловые люди двух стран все более уверенны и стремятся к активному партнерству», — сказал Виктор Орбан.

Венгерская сторона выразила поддержку планам Узбекистана по вступлению во Всемирную торговую организацию. Также была достигнута договоренность об активизации контактов в области науки, культуры и спорта.

Президент Шавкат Мирзиёев подарил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану экземпляр книги «Легенда о прекрасной оленице» венгерского поэта Яноша Араня, переведённой на узбекский язык узбекским учёным Исхаком Ибрагимом, в знак дружбы узбекского и венгерского народов.