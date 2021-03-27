Стоимость проекта по строительству платной автомобильной дороги из Ташкента в Андижан превысит 2 млрд долларов, сообщил представитель Агентства по развитию государственно-частного партнёрства при Министерстве финансов Фаррух Гаффоров.

По его словам, консультанты Всемирного банка разработали предварительное технико-экономическое обоснование (ПТЭО) строительства трассы, которое было согласовано с соответствующими министерствами и ведомствами в 2020 году.

Сейчас ожидается определение консультанта для проведения прединвестиционного исследования (Pre-investment study). По времени этот процесс займёт более одного года, после чего объявят международный тендер. Во время исследования проведут опрос среди населения о проекте и стоимости использования дороги.

Фаррух Гаффоров уточнил, что строительные работы начнутся после определения зарубежного инвестора на основе двухэтапного открытого тендера. С победителем заключат контракт в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП) примерно на 40 лет.

«Строительство дороги протяженностью 340 км может занять 5−10 лет», — сказал специалист.

Представители Всемирного банка также подсчитали, что стоимость проезда по трассе будет в районе 5−7 долларов для легковых автомобилей, 15 долларов — для грузовиков и автобусов. Ранее похожие цифры назывались в пресс-клубе УзЛиДеП.

Ожидается, что по данному проекту президент примет постановление. Документ должен прояснить моменты, связанные с изменением цен, покрытием расходов за счёт субсидий, возможностью установления бесплатного проезда и формированием категорий лиц, которые смогут получить льготы.