Компания UzAuto Motors объявила о начале заключения договоров на обновлённые модели Chevrolet Equinox и Chevrolet Tracker 2021 года.
Компактный кроссовер Equinox предлагается в двух комплектациях: базовой — от 260 млн сумов и RS — 360 млн сумов (цены здесь и далее указаны без учёта НДС).
Машина в комплектации RS имеет полную светодиодную оптику, адаптивный круиз-контроль и оснащён системами обеспечения безопасности (обнаружение пешеходов, предупреждение о столкновении, контроль полосы движения, предупреждение о поперечном движении сзади при выезде с парковки, мониторинг слепых зон).
Новый мини-кроссовер Tracker отличается от предыдущей модели наличием климат-контроля, электрорегулировки водительского сидения и сидениями, обитыми искусственной кожей в комплектациях LT и Redline.
Стоимость машины в базовой комплектации — от 145,13 млн сумов, в комплектации LT — 201,74 млн сумов, Redline — 208,696 млн сумов.
Базовые комплектации обеих моделей будут поставляться после получения достаточного количества заявок. Отметим, что обе модели импортируются из Китая.
В феврале UzAuto Motors сообщала о прекращении продаж предыдущего поколения Equinox. Машина в комплектации Redline продавалась по цене 349 млн сумов.
Tracker предыдущего поколения собирался в Узбекистане и продавался с конца 2018 года. Первая партия Tracker нового поколения из более 200 автомобилей была распродана в январе за один день.
Фото
Chevrolet Equinox
Chevrolet Tracker
Курбанали Холматов
Короче с НДС Цены Экиёникса будет стоить 300млн-400млн, трекер 175млн- 240 млн. Нормально эти GM монополисты устроились.
Shuhrat Rasulov
Как это??? Преждний Trecer теперь “Старый“ стал? По ходы GM продал остатки? Это как то не “Честно“ и “Обидно“! Ведь где то через 5-6 лет должно изменяться вид или модификация автомобиля.