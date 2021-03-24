Компания UzAuto Motors объявила о начале заключения договоров на обновлённые модели Chevrolet Equinox и Chevrolet Tracker 2021 года.

Компактный кроссовер Equinox предлагается в двух комплектациях: базовой — от 260 млн сумов и RS — 360 млн сумов (цены здесь и далее указаны без учёта НДС).

Машина в комплектации RS имеет полную светодиодную оптику, адаптивный круиз-контроль и оснащён системами обеспечения безопасности (обнаружение пешеходов, предупреждение о столкновении, контроль полосы движения, предупреждение о поперечном движении сзади при выезде с парковки, мониторинг слепых зон).

Новый мини-кроссовер Tracker отличается от предыдущей модели наличием климат-контроля, электрорегулировки водительского сидения и сидениями, обитыми искусственной кожей в комплектациях LT и Redline.

Стоимость машины в базовой комплектации — от 145,13 млн сумов, в комплектации LT — 201,74 млн сумов, Redline — 208,696 млн сумов.

Базовые комплектации обеих моделей будут поставляться после получения достаточного количества заявок. Отметим, что обе модели импортируются из Китая.

В феврале UzAuto Motors сообщала о прекращении продаж предыдущего поколения Equinox. Машина в комплектации Redline продавалась по цене 349 млн сумов.

Tracker предыдущего поколения собирался в Узбекистане и продавался с конца 2018 года. Первая партия Tracker нового поколения из более 200 автомобилей была распродана в январе за один день.

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Chevrolet Equinox

Chevrolet Tracker



