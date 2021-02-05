В Узбекистане прекращаются поставки автомобилей Chevrolet Equinox. Об этом сообщила пресс-служба компании UzAuto Motors.

«В связи со стратегией по обновлению модельного ряда текущее поколение автомобиля Chevrolet Equinox „снимается с производства“», — говорится в сообщении.

Регистрация заявок на получение договоров на поставку данной модели прекращена.

Компания отмечает, что совместно с дилерскими предприятиями в полном объёме обеспечит поставку Equinox конечным покупателям, ранее заключившим договора.

Американский автомобильный бренд Chevrolet ранее объявил сроки выхода на рынок обновлённых кроссоверов Equinox и Traverse. Изначально предполагалось, что их продажи стартуют во второй половине 2020 года, но из-за карантинных ограничений сроки выхода новинок пришлось сдвигать.

Согласно недавно озвученной информации, рестайлинговая версия компактного кроссовера Equinox будет доступна для покупки летом текущего года, но более конкретная дата пока не указывается. Вторая обновлённая новинка — трёхрядный кросс Traverse — выйдет на рынок осенью.





Chevrolet Equinox 2021. Фото: Steven Pham / Roadshow

Рестайлинг Chevrolet Equinox предусматривает другую радиаторную решётку, а также иной дизайн передних фар и задних фонарей. Кроме того, появилась отделка RS, отличающаяся выполненным в чёрном цвете салоном, контрастной красной прострочкой и чёрными элементами в экстерьере, пишет Car.ru.

Более того, сообщается, что General Motors сократит объёмы производства автомобилей на четырёх предприятиях из-за дефицита полупроводниковых компонентов. Сокращение объёмов производства ожидается на предприятиях в США, Канаде, Мексике и Южной Корее. Ограничения затронут производство седана Chevrolet Malibu, кроссоверов Cadillac XT4, Chevrolet Equinox и Trax (Tracker), GMC Terrain и Buick Encore.

Узбекистан получал Equinox из Китая. Первая партия из 216 автомобилей от SAIC-GM была доставлена 9 апреля по железной дороге.

«Газета.uz» сообщала, что UzAuto Motors заключила контракт с General Motors Overseas Distribution LLC на поставку 8750 автомобилей Chevrolet Equinox в 2020—2021 годы. Сумма контракта составляет почти 200 млн долларов, или около 22845 долларов за одну машину этой модели (цена по CIP/CPT). В Узбекистане Equinox продавался по 349 млн сумов (около $33,1 тысячи).